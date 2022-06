Selvaggia Lucarelli “Fedez e Chiara Ferragni intoccabili? Ecco perché”/ “Montagne di insulti se critichi…”

Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché Fedez e Chiara Ferragni sono intoccabili”

Fedez e Selvaggia Lucarelli: lo scontro a distanza continua. Dopo la pubblicazione da parte di Fedez della registrazione di una seduta di psicoterapia effettuata subito dopo aver scoperto il tumore al pancreas, si è sollevato un polverone su cui si è poi espressa anche la giornalista, già nota per le sue analisi sul rapper e sua moglie Chiara Ferragni. Molti follower, infatti, le hanno chiesto un parere sull’argomento e qualcuno, in particolare, perché la coppia fosse ‘intoccabile’.

Selvaggia Lucarelli concorda sull’intoccabilità dei Ferragnez e rivela che, a suo dire, i motivi sono: “il loro peso mediatico e tutto quello che ne deriva in termini di buoni rapporti di convenienza e perché questo ha portato a una (quasi) totale assenza di analisi critica della loro comunicazione”. E ancora, quando si muove alla coppia una critica: “si alzano montagne di insulti” e “ostilità”. E questo, secondo la giornalista “spaventa e silenzia molte persone che avrebbero molto da dire”.

Per Selvaggia Lucarelli, il caso dell’audio “è paradigmatico: finché non ho sollevato la questione, quasi tutti gli psicologi che poi si sono esposti se ne erano stati zitti”; il che dimostrerebbe che la sua teoria è vera. In un altro post pubblicato su Instagram, la Lucarelli ha poi nuovamente approfondito il tema con alcune considerazioni: “1) Ognuno è libero di gestire social e contenuti così come ognuno è libero di esercitare il suo senso critico su come li gestiscono gli altri. 2) No, non sono fatti loro. I fatti nostri sono quelli che ci teniamo per noi, quello che condividiamo lo condividiamo per suscitare reazioni. E non possiamo decidere QUALI reazioni.”

A chi inoltre l’accusa di essere ossessionata dai Ferragnez, risponde: “io sto scrivendo articoli in qualità di giornalista, sto lavorando pagata. Voi state giudicando me, ossessionati da me, sui social gratis. E non posso rispondere a tutti quelli che stanno provando a tirarmi dentro a discussioni idiote, abbiate pazienza.”











