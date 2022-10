Selvaggia Lucarelli, fidanzata di Lorenzo Biagiarelli/ Conflitto di interesse a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022 troverà il compagno Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia Lucarelli torna nella giuria di Ballando con le Stelle 2022 e quest’anno troverà tra i ballerini vip il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Proprio così la giornalista ed opinionista televisiva dovrà giudicare le performance di ballo del compagno scelto appositamente dalla padrona di casa Milly Carlucci. Una scelta non casuale quella fatta dalla Carlucci consapevole che sarà una bella gatta da pelare per la pungente giurata di Ballando con le Stelle. “Ovviamente c’è un conflitto! Ma noi volevamo Lorenzo che, oltre a essere un cuoco, è anche un musicista e tanto altro, al di là di quello che si vede in tv” ha dichiarato proprio la Carlucci dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Selvaggia Lucarelli, "Attaccata dal Codacons per colpa di Fedez"/ L'amaro sfogo…

Non solo, la Carlucci ha aggiunto: “così li abbiamo convocati insieme per chiedere cosa ne pensassero ed entrambi hanno accettato, confidando nel fatto che Selvaggia riuscirà a gestire la situazione” – anticipando che la Lucarelli “temo anzi che lo tratterà peggio degli altri proprio perché non si pensi che faccia favoritismi…”.

Iva Zanicchi a Ballando con le stelle 2022/ È già polemica con Selvaggia Lucarelli?

Selvaggia Lucarelli difende Ivan Zazzaroni

Intanto Selvaggia Lucarelli in queste ore ha preso le difese di Ivan Zazzaroni, giurato di Ballando con le Stelle 2022, dopo uno scivolone per una battuta considerata sessista verso una giornalista. Per questo motivo la Lucarelli ha condiviso una storia su Instagram postando le considerazioni della giornalista Maria Volpe che ha scritto “comportamento volgare di Zazzaroni. Sarebbe un bel segnale se Milly Carlucci nella prima puntata di Ballando con le Stelle lo costringesse in diretta su Rai1 a chiedere scusa a tutte le donne”. Dal canto suo la Lucarelli ha però commentato: “ma seriamente?”.

Selvaggia Lucarelli affonda Francesco Totti/ "Peccato finire così la carriera..."

Dal canto suo Zazzaroni si è difeso dalla pagine del Corriere dello Sport dicendo: “rivendico il diritto ad ironizzare sugli attributi maschili e femminili, con uomini e con donne, senza seguire la gogna del perbenismo fondamentalista, figlio dei tempi. La parità che auguro alle donne è anzitutto leggerezza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA