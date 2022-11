Selvaggia Lucarelli, fidanzata Lorenzo Biagiarelli/ Come si sono conosciuti? “Mi ha corteggiata sui social”

Selvaggia Lucarelli: insieme a Lorenzo Biagiarelli dal 2015

Selvaggia Lucarelli è la fidanzata di Lorenzo Biagiarelli, concorrente di Ballando con le stelle 2022 e oggi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La giornalista e il social chef, nonostante i 16 anni di differenza, stanno insieme dal 2015. “Lorenzo mi ha corteggiata prima sui social, rispondendo ad alcune odiatrici che si erano permesse di scrivere brutte cose sul mio profilo”, ha raccontato la Lucarelli a DiPiù Tv.

Ma a far capitolare la giurata di Ballando con le stelle è stato un messaggio vocale: un invito a cena fuori cantato e suonato sulle note di Pensiero dei Pooh. “Lui mi manda questo audio, sicuramente simpatico. E così decido di andare a cena con lui. Siamo andati da un giapponese, a Milano, e la serata è stata molto piacevole. Alla fine, non eravamo nemmeno al dolce, ho pensato ‘Magari gliela concedo… un’altra uscita’…”, ha raccontato a Domenica In.

Selvaggia Lucarelli: “Lorenzo è il classico buono”

Nel salotto di Mara Venier, Selvaggia Lucarelli ha definito il compagno: “Lorenzo è il classico buono: cristallino, generoso, trasparente”. In quell’occasione ha anche raccontato come la crisi più grave tra loro si sia risolta con un gesto molto romantico del giovane fidanzato: “Me lo sono ritrovato sotto casa ritto come un soldatino con un mazzo di fiori in mano e un cartello nell’altra con su scritto ‘Stasera stai con me’. E io ho detto: ‘Questo o è scemo o è l’uomo della mia vita’. E in quel momento ho capito che era davvero uno che si esponeva e investiva sui sentimenti…”.

Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli vivono insieme a Milano, con il figlio di lei, Leon Pappalardo, e da qualche mese con il padre della giornalista, che è molto legato al fidanzato della figlia cosa su cui la Lucarelli scherza spesso sui social.











