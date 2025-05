Selvaggia Lucarelli sempre pungente e battagliera nel talent show di Milly Carlucci. Durante Sognando Ballando con le Stelle, infatti, la temibile giurata non perde l’occasione per scagliare una delle sue frecciatine contro Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis partecipò all’ultima edizione del reality, regalando al pubblico diversi scontri al veleno con la celebre giornalista.

In questa edizione speciale, ovviamente, Sonia Bruganelli non c’è ma quando Selvaggia si ritrova davanti al suo ex insegnante, Carlo Aloia, non ci pensa due volte a sganciare una stoccata al veleno all’ex concorrente. Con ironia e sarcasmo, la giornalista fa intendere che Carlo Aloia, finalmente, abbia trovato una partner all’altezza. Una partner decisamente più adeguata rispetto alla Bruganelli.

Selvaggia Lucarelli, la provocazione che imbarazza Carlo Aloia: “Hai chiesto risarcimento per Sonia Bruganelli”

“Carlo hai una che è simpatica e che balla: secondo me dopo la stagione con la Bruganelli hai chiesto il risarcimento”, dice divertita Selvaggia Lucarelli. Se in studio la sua provocazione passa quasi inosservata, da casa e sui social no. La battuta della giornalista è già stata ripresa da diversi utenti in rete, con alcuni che apprezzano la sua verve ironica e altri che invece la ritengono un po’ eccessiva e fuori dalle righe.

Una cosa, però, è certa: Selvaggia sa sempre come far discutere. Benché quest’edizione sia più “morbida” rispetto alla versione tradizionale, la Lucarelli è sempre vispa e pronta a colpire. Sonia Bruganelli ne sa qualcosa…

