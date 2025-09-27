Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata velenosa a Convertini e Rossella Erra sbotta: "Vergognoso! L'avete ucciso" Lite a Ballando con le stelle 2025

Sta andando in onda la 1a puntata di Ballando con le stelle 2025 e tra i concorrenti a scendere in pista c’è anche Beppe Convertini in coppia con Veera Kinnunen. I due si sono cimentati in uno Slow Fox dimenticabile che non ha convinto la giuria. Il primo a stroncare l’esibizione è Fabio Canino: “Io ti vedo sempre con il freno a mano tirato, lasciati andare che sembri più vecchio, sei giovane.” Per Carolyn Smith è stato penalizzato dal tipo di ballo, lo Slow Fox, non facile da ballare. Le parole più velenose e pungenti, tuttavia, per il conduttore di Rai1 le ha rivolte Selvaggia Lucarelli.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Selvaggia ha lanciato una frecciata velenosissima a Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025: “Volevo capire una cosa non te la puoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria quindi su cosa te la vuoi giocare” A questo punto Convertini ha provato a difendersi: “Sono legnoso, sono come un burattino quindi per me lei (la sua maestra Veera Kinnunen) ha fatto un lavoro meraviglioso, per me è una sfida posso e devo migliorare.” A questo punto Selvaggia ha rincarato la dose facendo sbottare Rossella Erra.



Beppe Convertini è stata asfaltato da Selvaggia a Ballando con le stelle 2025: “Possiamo uscire dal regno delle frasi fatte, perché due pa**e? Io sto cercando di aiutarti anche se non sembra. È chiaro che se tu vieni qui e fai l’uomo medio, come sei stato un po’ sempre il conduttore medio, educato che uno guarda 365 giorni l’anno e poi non si ricorda neanche come si chiama.” Il conduttore di Rai1 ha incassato il colpo rispondendo a modo: “Io mi ci sento un uomo medio, perché che cos’ha che non va nell’uomo medio?” Tuttavia a perdere la pazienza è la tribuna del popolo che regalata la prima lite a Ballando con le stelle 2025. Erra è sbottata: “Ma lo stiamo facendo una schifezza quest’uomo, legnoso nessuno si ricorderà di te ma che vuol dire? E nessuno dice niente? Ma è una cosa vergognosa, lo avete ucciso” “Ci stiamo scontrando per Beppe Convertini!” È stato invece il commento ironico e divertito della Lucarelli. Insomma è scoppiata la prima lite tra Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra.