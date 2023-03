Selvaggia Lucarelli: frecciatina a Ilary e Totti/ “Passione inaccettabile per…”

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Ilary Blasi e Francesco Totti: “Passione inaccettabile per le cene dove…”

Selvaggia Lucarelli torna all’attacco e, dopo essersela presa con Fedez, questa volta, a entrare nel suo mirino sono Ilary Blasi e Francesco Totti. La giornalista in particolare ha lanciato una vera e propria frecciatina al Capitano e la conduttrice romana in una delle sue storie Instagram. Cosa è successo? Si sa che quando si tratta di Selvaggia Lucarelli non c’è mai limite, ecco allora che in una delle sue storie la donna se l’è presa con la Blasi e il suo ex marito, ecco cosa ha scritto…

“Una cosa che accomunerà per tutta la vita Totti e Ilary è questa passione inaccettabile per le cene anni ’90 con la musica e lo sventolare di tovaglioli”, scrive. Ma cosa ha urtato l’umore della Lucarelli? Forse le storie di Ilary Blasi in occasione del compleanno del suo nuovo compagno Bastian, a cui ha dedicato anche il brano anni 90 I just died in you arms, oppure quelle della festa sfarzosa organizzata in occasione dei festeggiamenti per la piccola Isabel a tema Lelly Kelly? Chi può dirlo, con la Lucarelli non si hanno mai certezze…

Francesco Totti e Ilary Blasi: salta la prima udienza in tribunale

E mentre Selvaggia Lucarelli li schernisce sul proprio profilo Instagram, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ben altro a cui pensare… Domani infatti era finalmente arrivato il giorno tanto atteso, quello in cui i due, armati di avvocati, si sarebbero scontrati in un faccia a faccia all’ultimo sangue in tribunale per trattare importanti temi sulla separazione: dall’affidamento dei figli alla divisione patrimoniale. A sorpresa però l’udienza è stata rinviata…

Pare proprio che la conduttrice Mediaset o l’ex capitano della Roma abbiamo voluto rinviare la prima udienza in tribunale che è dunque slittata a un altra data. Stando a quanto rivelato da Il messaggero sarebbe stato proprio Totti a chiedere un differimento dell’udienza: “Forse per avere più tempo per preparare la sua difesa”, si legge. Come finirà?

