Selvaggia Lucarelli frecciatina a Raimondo Todaro/ Al suo addio: Stappato lo spumante

Il rapporto tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli non è mai stato dei migliori. Il ballerino, come tutti sanno, ha lasciato il programma di Milly Carlucci per trasferirsi su Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi. L’abbandono da parte di Todaro del programma di Rai 1 ha lasciato di stucco tutti gli spettatori e la conduttrice che ha appreso la novità attraverso un post dal profilo Instagram del ballerino.

Tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro non è mai corso buon sangue e la giornalista non ha mai tenuto nascosto la sua opinione anche pubblicamente sui social quando un’utente ha chiesto alla giornalista quale fosse il suo ricordo più bello legato alla trasmissione di Milly Carlucci e lei ha risposto con un titolo di giornale che recita: “Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle”.

Selvaggia Lucarelli saluta Simone di Pasquale e lancia una frecciatina a Raimondo Todaro

Non solo sui social, le frecciatine di Selvaggia Lucarelli per Raimondo Todaro sono arrivate anche in diretta televisiva durante la semifinale di Ballando con le Stelle, quando Simone di Pasquale ha annunciato di aver preso parte alla sua ultima edizione dello show di Rai 1 e la giornalista ha salutato il ballerino con delle belle parole nei suoi confronti.

“ È già capitato che qualcuno sia andato via ed io ho stappato lo spumante” ha detto la giornalista riferendosi all’addio di Raimondo Todaro, poi ha voluto salutare il ballerino con delle belle parole: “Nel tuo caso specifico, io sono molto triste. Per te è diverso sei forse l’unica persona con cui non ho avuto neanche un battibecco qui dentro”.

