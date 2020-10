Selvaggia Lucarelli: “Gabriel Garko è sfig*ato”/ “30 anni per fare coming out e…”

Selvaggia Lucarelli commenta lo scoop fotografico di Dagospia in cui un famoso cantante italiano è stato immortalato mentre baciava il compagno. Le foto hanno rapidamente fatto il giro del web e scatenato la caccia al nome. Gli utenti dei social hanno cominciato a fare ipotesi di ogni tipo per capire l’identità del famoso cantante e la cosa non è passata inosservata a Selvaggia Lucarelli che ha commentato il tutto con una storia pubblicata su Instagram tirando in ballo il coming out di Gabriel Garko. L’attore, dopo aver parlato del “segreto di pulcinella” durante l’incontro che ha avuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 con Adua Del Vesco, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Verissimo. Da quella intervista è passata esattamente una settimana e Selvaggia Lucarelli ha commentato mettendo a confronto il tutto.

SELVAGGIA LUCARELLI: “DOPO UNA SETTIMANA DAL COMING OUT DI GABRIEL GARKO…”

Chi sarà il famoso cantante beccato con il compagno? Questa domanda sembrerebbe aver conquistato l’attenzione del popolo del web e così Selvaggia Lucarelli commenta sui social quanto sta accadendo. “Comunque Gabriel Garko è veramente sfigato”, ha commentato la Lucarelli con una storia su Instagram per poi aggiungere: “Ci mette 30 anni per fare coming out e lo fa in tv e dopo una settimana sono tutti a parlare del presunto outing del cantante più famoso d’Italia”. Nessuna risposta, per il momento, da parte di Gabriel Garko. Replicherà alla Lucarelli o lascerà correre? Nel frattempo, sui social, si mostra sereno per la gioia dei suoi fans.



