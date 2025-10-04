Selvaggia Lucarelli gela Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 dopo il lutto che l'attrice ha recentemente subito: il pubblico si fa sentire

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 si è aperta tra scintille e polemiche, ma anche, e inaspettatamente, tra i fischi del pubblico. A scatenarli una battuta molto cinica di Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Nancy Brilli. L’attrice, nel filmato che ha anticipato la nuova performance, ha raccontato tra le lacrime di aver perso la sua cagnolina proprio questa settimana, ma di essere comunque tornata sul palco perché “è il nostro lavoro”.

Lavorare, tuttavia, non è stato facile, perché tanto il dolore per la grave perdita. Quando però è toccato a Selvaggia dire la sua sulla performance, la giurata ha tenuto a specificare che, pur immaginando quel dolore, non sarebbe stata di certo più leggera nei suoi giudizi. “Tanto merito a Nancy per essere qui, però non è che ci può essere il bonus ‘lutto animale domestico’“, sono state le sue parole.

Selvaggia Lucarelli, le parole per Nancy Brilli scatenano le polemiche del pubblico di Ballando con le stelle 2025

L’impatto che queste parole hanno avuto su Nancy Brilli è parso più che evidente dalla sua espressione, tanto che Lucarelli ha aggiunto: “So che è cinico quello che ho detto ma non fare quella faccia”. “Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione!”, ha allora tuonato l’attrice in risposta, lasciando poi che la giurata continuasse a dire la sua sull’esibizione.

“Ma non possiamo dire che quello che abbiamo visto era bello, perché era tutto fuori tempo, dal primo passo all’ultimo. – ha aggiunto Selvaggia, per poi concludere – Non posso tener conto del tuo dolore, che empaticamente mi coinvolge, nel giudicare il ballo. Per cui spero che la prossima settimana il dolore si sia un po’ alleviato e ti permetta di ballare”, parole, queste, che hanno scatenato le urla e i fischi dello studio in totale disaccordo con lei.

