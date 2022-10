Selvaggia Lucarelli gelosa di Anastasia Kuzmina/ Sfottò e provocazioni, ma lei…

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli “tiene d’occhio” il fidanzato Lorenzo e la sua coach Anastasia

Selvaggia Lucarelli gelosa di Anastasia Kuzmina? Sì, no, forse un po’. A Ballando con le Stelle 2022, ormai, succede di tutto quando ad esibirsi è il fidanzato di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli. La famosa giornalista, nonché giurata del programma tv, non perde occasione per mettere le mani avanti e stoppare sul nascere ogni possibile avvicinamento tra il compagno e la sua insegnante di ballo.

Selvaggia Lucarelli, matrimonio con Lorenzo Biagiarelli?/ "Io gli ho fatto la proposta ma lui ha rifiutato"

Tutto coi suoi modi di fare pungenti ed una dialettica avvolgente e pressante nei confronti del ‘povero’ Lorenzo, settimanalmente alle prese con stacchetti e coreografie complesse. Nell’ultima diretta la Lucarelli ha bacchettato a dovere il compagno e la ballerina, scatenando gli sfottò del web e dei fan.

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Selvaggia Lucarelli sempre più gelosia?

Anastasia Kuzmina vuole “conoscere meglio” il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, ma lei…

In molti, nei giorni successivi alla puntata, hanno provato a punzecchiare Selvaggia Lucarelli sul feeling tra Lorenzo e Anastasia, ma la giornalista ha rimesso tutti in riga spiegando che se fosse gelosa o se ci fossero problemi tra lei e il fidanzato, di certo, non li risolverebbe in diretta televisiva. Ad ogni modo la coach Kuzmina ha avanzato le sue pretese per il prosieguo di Ballando: “Mi piacerebbe conoscere meglio Lorenzo, andare a prendere un caffè per parlare dei prossimi balli e delle coreografie”, ha detto.

Selvaggia Lucarelli "mio padre insultato da tassista"/ Sfogo su Instagram: "Schifo!"

La Lucarelli in tal senso si è già abbondantemente espressa, chissà se cambierà idea, prima o poi..











© RIPRODUZIONE RISERVATA