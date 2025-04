Selvaggia Lucarelli è tra le protagoniste dell’appuntamento speciale di “Verissimo – Le Storie“ trasmesso nel giorno di Pasqua su Canale 5. La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle si è raccontata a cuore aperto nel popolare programma di interviste condotto da Silvia Toffanin soffermandosi sulla sua vita privata. In particolare la Lucarelli ha parlato di una relazione tossica vissuta dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Laerte Pappalardo, padre del figlio Leon. “Era un rapporto che mi stava uccidendo sia dal punto di vista psicologico sia fisico” – ha confessato la Lucarelli che ha parlato di una storia malata vissuta con un uomo che cercava in tutti i modi di sminuirla.

“Era un narciso per eccellenza” – ha detto la giornalista che, invece, aveva un grandissimo desiderio di essere amata da quest’uomo. Un rapporto fatto anche di violenza psicologica visto che questo compagno la sminuiva dicendole che valeva zero e che era sopravvalutata anche sul lavoro oltre ad essere una cattiva madre. “Non ero lucida, ero diventata pericolosa per me e per mio figlio” – ha detto la Lucarelli.

Fortunatamente ad un certo punto Selvaggia Lucarelli è tornata in se e, dopo quattro anni di un amore tossico e malato, ha trovato la forza di troncare questa relazione. “Ne sono uscita purtroppo senza chiedere aiuto” – ha dichiarato la Lucarelli che, col senno di poi, ha precisato – “non gli ho addossato tutte le colpe perché una persona sana sarebbe fuggita”.

La giornalista ha poi parlato di Chiara Ferragni e del pandoro-gate che ha visto crollare l’impero della influencer ed imprenditrice. “Credo che Chiara Ferragni abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso” – ha dichiarato la giornalista che ha sottolineato – “ha fatto qualcosa di profondamente sbagliato ed eticamente discutibile. Ma penso che abbia pagato tanto, forse è il momento di lasciare che abbia una seconda possibilità di farsi una vita lavorativa e privata”.

