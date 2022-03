Selvaggia Lucarelli, il ricordo pre guerra e pandemia/ “Futuro stava scivolando via”

Selvaggia Lucarelli, sui social, ha condiviso le sue riflessioni circa il periodo terribile che stiamo vivendo. Un periodo che dura ormai da oltre due anni. Prima la pandemia poi, neanche il tempo di sconfiggere il virus, la guerra. Così Selvaggia posta una foto in cui si mostra con il figlio (avuto da Laerte Pappalardo) e il compagno Lorenzo Biagiarelli. Uno scatto fatto nel febbraio 2020, quando vivevano senza sapere che il “futuro stava scivolando via dalle dita”. In quel momento – afferma – era impossibile rendersene conto. Selvaggia Lucarelli ha preso il telefono e ha cercato l’ultima foto spensierata del “prima”. Era il 29 febbraio di quell’anno bisestile – racconta la 47enne – e il figlio Leon si era appena fidanzato per la prima volta.

Selvaggia Lucarelli: "Andrea Ippoliti? Manipolatore"/ "Nathaly Caldonazzo, però..."

SELVAGGIA LUCARELLI E LO SCATTO NOSTALGICO: L’ULTIMA CENA FUORI…

Proprio per l’occasione aveva detto al ragazzo: «Festeggerai una volta ogni 4 anni, sarete sempre una coppia fresca!». Il virus aveva già iniziato a condizionare la quotidianità e loro si erano detti che, quella, sarebbe stata l’ultima cena fuori. Stava succedendo qualcosa… Nella foto – prosegue Selvaggia Lucarelli – Leon solleva la testa dal telefono per quell’unico secondo in cui ha smesso di chattare con Chiara, che è ancora la sua fidanzata. Quella sera, tutti insieme, hanno chiacchierato, bevuto… Non sapevano. Non sospettavano. Forse – chiude – non erano proprio spensierati ma si aggrappavano al presente, sedendo attorno a una tovaglia bianca.

