Selvaggia Lucarelli in lacrime per Beppe Convertini a Ballando con le stelle 2025: "Soldi meglio spesi" Frecciata a Barbara D'Urso?

Ballando con le stelle 2025, Beppe Convertini crea il caos in studio: “Fate di me quello che volete”

Tra gli ultimi ad esibirsi e tra gli ultimi in classifica a Ballando con le stelle 2025 c’è Beppe Convertini. Il conduttore di Rai1 e in coppia con Veera Kinnunen e da settimane viene massacrato dalla giuria ed anche l’ultima puntata non fa eccezione. Il valzer de Il Mondo di Beppe Convertini e Veera Kinnunen ha riscosso solo giudizi negative dai giurati tanto che il conduttore estrae dalla tasca una bandiera bianca: “Mi arrendo, fate di me quello che volete”.

Scendendo nel dettaglio, l’esibizione di Beppe Convertini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2025 non ha raccolto giudizi positivi dalla giuria ma ha creato un vero e proprio caos che ha fatto divertire anche il popolo del web. Meno la giuria Carolyn vede delle migliorie, mentre Zazzaroni ironizza sul titolo: “E’ immondo?“. Convertini ritiene che “sia tanto bello essere ultimi“. “Secondo me ci arriverai, pronostica Canino e gli dà 10 come “terapia choc“.



La più spietata è sarcastica nei confronti di Beppe Convertini è Selvaggia Lucarelli che approfitta del conduttore per elogiarlo e lanciare una frecciata a Barbara D’Urso: “Io non so quanto sei costato al programma, forse hanno speso 70 euro per la tua partecipazione ma sono stati i 70 euro meglio spesi. Altri invece sono costati di più ma non stanno dando ciò che ci si immaginava. Avete sganciato un sacco per altri che non stanno dando niente e invece” In realtà Selvaggia Lucarelli è letteralmente in lacrime dal ridere per la performance di Convertini. Pur senza nominarla è chiaro che il riferimento è a Barbara D’Urso. E non è tutto perché la Lucarelli letteralmente con le lacrime agli occhi dalle risate ha ironizzato su Convertini: “Sei il nostro Forrest Gump, corri corri e noi ti seguiamo.” “È un splendido film” ha concluso sconclusionato Beppe Convertini.