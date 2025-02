L’arrivo di Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025 non è passato inosservato. Quest’anno, la giornalista sarà tra i protagonisti del DopoFestival, insieme ad Alessandro Cattelan e Anna Dello Russo. Una presenza molto attesa la sua, in modo particolare perché potrebbe trovarsi faccia a faccia con uno dei suoi storici “nemici“: Fedez. A tal proposito, la Lucarelli ha raccontato di aver già avuto un incontro tutt’altro che sereno con una persona molto vicina al rapper, ovvero sua mamma Tatiana. Cos’è successo esattamente?

Selvaggia Lucarelli/ La provocazione a Sanremo 2025: "Mi piacerebbe presentare il pezzo di Fedez"

La sera prima del debutto del Festival della Canzone Italiana, Selvaggia ha scelto di concedersi una cena rilassante in un ristorante della città insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. Peccato che, al tavolo accanto, ci fosse proprio la madre di Federico Lucia insieme ad un gruppo di amiche. Ebbene, a quanto pare, non appena Tatiana si è accorta della presenza della Lucarelli, si sarebbe alzata di scatto, lasciando il locale pur di non restare nello stesso posto con l’autrice del libro dedicato alla caduta dei Ferragnez, “Il vaso di Pandoro”. Da lì, è nato un aneddoto memorabile, raccontato in modo esilarante dalla giudice di Ballando con le stelle sul suo profilo Instagram.

SANREMO 2025/ Tra promesse e possibili "risse" l'attesa del Festival va oltre le canzoni

Sanremo 2025, la mamma di Fedez ‘fugge’ da Selvaggia Lucarelli: il racconto esilarante

“A un certo punto, dopo qualche minuto, la signora bionda di spalle si alza di botto e si gira verso di me. Poi prende la giacca sulla sedia, guardandomi negli occhi come se le avessi sputato nel piatto, a spruzzo. Quindi tutte le sue amiche si alzano di botto e se ne vanno per spostarsi ad un tavolo dall’altra parte della sala. Io non capisco cosa sia successo, non ho ordinato nulla che sappia di aglio, non sto mangiando la minestra direttamente dal piatto, boh. Poi ho capito, era Tatiana”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nelle sue storie Instagram.

Marco Masini, duetto Fedez a Sanremo 2025: "Bella Stronza? Sarà diversa"/ Rivelazione a Ora o Mai Più 2025

Insomma, un inizio col botto per la giornalista, che di ‘nemici’ in questo Sanremo 2025 ne ha parecchi. Se perfino sua madre Tatiana ha scelto di evitarla, viene da chiedersi come reagirà Fedez se in questi giorni dovesse incrociarla per la città o, peggio, in diretta al DopoFestival. Stando ad alcune indiscrezioni, il rapper avrebbe deciso di non partecipare al format condotto da Alessandro Cattelan, proprio per evitare d’incontrare la Lucarelli. Una cosa è certa: un loro confronto manderebbe in tilt il mondo del web.