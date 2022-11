Selvaggia Lucarelli, la mamma Nadia in ospedale col Covid: “Non ci danno notizie”/ “Ha l’Alzheimer e…”

Selvaggia Lucarelli, la mamma Nadia in ospedale col Covid: “Non abbiamo notizie”

Nelle ultime ore Selvaggia Lucarelli si è resa protagonista di uno sfogo che riguarda un aspetto della sua vita privata. Sua mamma Nadia si trova da diverso tempo in una rsa di Milano. Di recente ha però contratto il Covid ed è stata trasportata a Sesto San Giovanni, al Multimedica per la quarantena. La giornalista ha però denunciato su Instagram, con una serie di post, di non ricevere notizie sulle condizioni di salute della madre.

Suicidio Roberto Zaccaria, Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ "Siete senza pietà"

“Mia madre prende il Covid e dalla zona Moscova (centro) viene portata dal 118 a Sesto San Giovanni, al Multimedica. – inizia così il racconto della Lucarelli, che prosegue – Uno dice: si vede che c’era posto lì. No, non c’è posto nel reparto Covid, quindi come ai tempi del picco della pandemia se ne rimane in pronto soccorso. È lì da sabato. Sabato ci dicono che le lastre sono ok, domenica che ha polmonite interstiziale. Allora mi preoccupo per la confusione e vado lì.”

Selvaggia Lucarelli gaffe su Carlo d'Inghilterra/ "Quel cesso" il web non perdona

Selvaggia Lucarelli, lo sfogo dopo il ricovero della madre per Covid

Il racconto della Lucarelli prosegue con ulteriori dettagli sul ricovero della madre: “Un medico ci dice che ha ossigeno al 50% e conferma l’infiammazione. ‘Però non abbiamo referto, non funziona la stampante”. Poi spiega: “Oggi nessuna notizia. Mia madre non parla, ha l’alzheimer, non ha telefono, non è in grado di usarlo. Dalle 17,00 proviamo a chiamare sia io che mio fratello. ‘Chiami dopo’. Poi telefono occupato. Poi musichetta. Poi ‘chiami quando c’è il cambio turno’. Arriviamo alle 21,00. Finalmente un medico mi parla. Ma a stento parla italiano, sembra straniero.”

Selvaggia Lucarelli, lite con Carolyn Smith a Ballando: "Mai avuta educazione con me"/ "Stai buona!"

L’amaro racconto della giornalista e giurata di Ballando con le stelle si conclude con le poche frasi scambiate col medico in questione: “Fatto sta che mi dice tre parole tirate fuori con il forcipe: ‘Come ieri, né meglio né peggio. Magari domani facciamo ricovero’. ‘Ma si è liberato un posto in reparto?’. ‘Domani vediamo’. Poi ha chiosato: ‘Eh ma la sanità lombarda..'”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA