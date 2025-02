Selvaggia Lucarelli scalda i motori per la prima di Sanremo 2025: presenza fissa al Dopofestival e…

Selvaggia Lucarelli non vede l’ora di agitare la sua penna per giudicare e commentare, in qualità di opinionista, i concorrenti di Sanremo 2025. La celebre giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, quest’anno affianca Alessandro Cattelan nel Dopofestival, per un appuntamento serale che si preannuncia alquanto pepato. Con Selvaggia Lucarelli, dunque, non ci si potrà proprio annoiare e già ora si discute di quel suo curioso desiderio di presentare Fedez durante la gara.

Una provocazione, ovviamente, considerati i trascorsi turbolenti tra la giornalista e il rapper, con scontri al veleno su vari fronti. “Mi piacerebbe presentare il suo brano in gara”, ha detto qualche settimana fa Selvaggia Lucarelli parlando di Sanremo 2025. Difficile che possa realizzare il suo sogno, molto più facile e probabile invece che si ritroverà a commentare e a giudicare il suo e gli altri brani in gara.

Proprio Alessandro Cattelan, a cui farà compagnia durante il Dopofestival con le sue opinioni pungenti, l’ha intervistata nei mesi scorsi per capire il modus operandi nel suo lavoro di opinionista e giornalista. Selvaggia Lucarelli, tra le tante cose, ha spiegato di avere una sorta di missione. “A me interessa che quello che racconto abbia un impatto sulla società, che possa portare dei cambiamenti”, ha detto, citando alcune delle inchieste più recenti e famose che ha condotto.

“Mi interessa molto poco tutto quello che è inchiesta nel mondo del crime perché allarga poco l’interesse, è più incanalato in una certa direzione. A me interessano i grandi temi”, ha sottolineato ancora la Lucarelli, che certamente sarà attentissima ad ogni dettaglio anche al Festival di Sanremo 2025. Un’ottima scelta, schierarla tra le opinioniste del Dopofestival.