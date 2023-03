Selvaggia Lucarelli lascia Ballando?/ Carlucci: "ci siamo scambiate messaggi e..."

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ci sarà?

È un periodo di grande fermento per Milly Carlucci, ritornata in tv con la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Nuove emozioni a suon di musica e nuovi colpi di scena per lo show di Rai1, dove protagoniste sono le maschere e i personaggio della televisione e dello spettacolo che si celano dietro di loro. Tuttavia, continua ancora a tenere banco l’ultima edizione di Ballando con le stelle, terminata a dicembre e che ha visto trionfare Luisella Costamagna tra numerose polemiche.

Ad aver espresso giudizi critici è stata soprattutto Selvaggia Lucarelli, che ha considerato immeritata la vittoria della conduttrice, rientrata in gioco dopo un infortunio a scapito invece di chi ha affrontato il percorso per intero, dall’inizio alla fine. Malumori che hanno fatto pensare anche ad un probabile addio della giornalista allo show. Ad intervenire sulla questione ci ha pensato la padrona di casa, Milly Carlucci, che ha spiegato come stanno i rapporti con la Lucarelli in un’intervista a SuperGuida Tv.

Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli: “Non ci sono inimicizie“

Milly Carlucci, nel corso dell’intervista, ha spiegato quali sono i rapporti con Selvaggia Lucarelli: “Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra“.

E, sulla possibilità di rivedere la giornalista nel ruolo di giudice anche nella prossima edizione, la conduttrice non scioglie alcuna riserva ammettendo: “Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno“. Il ritorno del dance show in tv, dunque, è ancora tutto da programmare. Ma la Carlucci ribadisce come non ci siano tensioni né malumori con Selvaggia Lucarelli, che dunque potremo presto rivedere nella sua postazione di giurata.











