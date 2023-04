Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci: “Siamo adulte…”

Selvaggia Lucarelli fuori da Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli, insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith forma da anni la giuria di Ballando con le stelle. Al termine dell’ultima edizione del programma di Raiuno, le voci su un probabile addio della Lucarelli, si sono moltiplicate. Voci che, tuttavia, non sono mai state confermate anche se, a quanto pare, la Carlucci avrebbe davvero intenzione di cambiare qualche elemento del cast fisso. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, sarebbero al vaglio alcuni cambiamenti per la prossima edizione del programma del sabato sera di Raiuno.

“Mentre va in onda Il cantante mascherato, il settimanale Oggi fa sapere che Milly Carlucci ha in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche di Ballando. Chi dovrà abbandonare il programma di grande successo di Rai 1 e chi arriverà?”, fa sapere Oggi. Rumors che hanno così portato a pensare che un cambiamento possa riguardare proprio la presenza di Selvaggia Lucarelli di cui ha parlato la stessa Carlucci.

Milly Carlucci parla di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, ha parlato del futuro di Ballando con le stelle, soffermandosi proprio sulla presenza di Selvaggia Lucarelli. Senza rivelare se la giornalista ci sarà o meno in giuria nel corso della prossima edizione, la conduttrice ha parlato dei loro attuali rapporti. “Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla“, ha spiegato la Carlucci.

“Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”, ha aggiunto.

