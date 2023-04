Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle?/ “Non è il mio programma però…”

Selvaggia Lucarelli la verità su Ballando con le stelle: le sue parole

Selvaggia Lucarelli ha lasciato Ballando con le stelle in un clima non proprio disteso, dopo le ultime contestazioni legate alla partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli. Un volta terminato il talent show condotto da Milly Carlucci, i rumor sul presunto abbandono del ruolo di giurata da parte della giornalista si è diffuso sul web.

Il gossip ha parlato anche di un’imminente sostituzione, voluta da Rai, di Selvaggia Lucarelli con Barbara D’Urso. Nonostante le voci non siano state confermate, in molti vogliono chiarezza sulla questione. Un utente ha, dunque, chiesto alla diretta interessata la verità sui chiacchiericci degli ultimi mesi: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv.” L’opinionista non ha né smentito né confermato le voci, ma è probabile che in effetti ancora non siano state prese decisioni a riguardo.

Selvaggia Lucarelli sostituita a Ballando? Milly Carlucci interviene

La stessa Milly Carlucci, in una lunga intervista a Superguidatv, è intervenuta sul presunto addio di Selvaggia Lucarelli come giurata di Ballando con le stelle. La conduttrice ha parlato del suo rapporto con la giornalista: “Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla”.

E ancora: “Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”.

