Milly Carlucci commenta le voci che vorrebbero Selvaggia Lucarelli in orbita Mediaset: “Se lascia Ballando con le stelle? Non so nulla, però…”.

Selvaggia Lucarelli torna al centro delle indiscrezioni e ancora una volta con riferimento ad un possibile passaggio a Mediaset e ipotetico addio a Ballando con le stelle. La giurata dello show di Milly Carlucci già la scorsa estate era stata accostata al Grande Fratello 2025 come possibile opinionista; affare sfumato – come da lei spiegato – per questioni di tempistiche e forse anche per rispettare il suo impegno su Rai Uno evitando un doppio-ruolo spigoloso. Come riporta Biccy, le voci sono però tornate con prepotenza ed a tal proposito sarebbe stata incalzata proprio Milly Carlucci in un’intervista rilasciata per il settimanale Gente.

In realtà già qualche settimana fa Milly Carlucci si era espressa sulla possibilità che Selvaggia Lucarelli potesse lasciare Ballando con le stelle. Le sue considerazioni, più evasive che dirette, arrivarono durante la conferenza stampa di presentazione dello show di Rai Uno: “…Non credo che ci sia nessuno dall’esterno che possa condizionarla in qualche modo”. Parole che poggiavano sulla convinzione che, qualsiasi scelta fatta dalla giornalista, sarebbe stata ad ogni modo libera e rispettabile. Tornando all’attualità, la conduttrice di Ballando con le stelle è sembrata invece più mirata nella risposta al settimanale Gente in riferimento al possibile addio di Selvaggia Lucarelli verso Mediaset.

Milly Carlucci ‘esclude’ l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle: “Credo che me l’avrebb detto…”

“Abbiamo sempre difeso Selvaggia da tutto e tutti: dai social, dall’azienda e da chiunque”, inizia così Milly Carlucci parlando al settimanale Gente – come riporta Biccy – per poi andare dritta al punto: “Sul fatto che vada via, personalmente, non so nulla ma credo me l’avrebbe detto”. La conduttrice di Ballando con le stelle ha anche sottolineato l’intelligenza della giornalista ma la parte cruciale del suo discorso sembra scongiurare la possibilità di una separazione da Ballando con le stelle per poi approdare a Mediaset. Tutto gira intorno a quel ‘me l’avrebbe detto’, ed è difficile credere che, al contrario, Selvaggia Lucarelli possa prendere una decisione così importante senza averne parlato anzitempo con la conduttrice che l’ha scelta per il suo show quasi 10 anni fa. Altrettanto emblematica la chiusura del discorso: “Se un tuo amico improvvisamente ti lasciasse e andasse via, tu saresti contento?”