Selvaggia Lucarelli, lite con Carolyn Smith a Ballando: “Mai avuta educazione con me”/ “Stai buona!”

Selvaggia Lucarelli, scoppia la lite con Carolyn Smith a Ballando con le stelle

Si accende la lite anche tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli in diretta a Ballando con le stelle 2022. Lo scontro si accende dopo l’esibizione di Luisella Costamagna, che la Lucarelli trova ingiudicabile: “Il concorrente non è Pasquale, che mi piace tantissimo, ma è Luisella Costamagna. – esordisce infatti Selvaggia, spiegando che – Continuo a ribadire un concetto: per metà coreografia è seduta. Io non posso giudicarla quando magari gli altri ballano, anche sbagliando, ma ballando in piedi e facendo tutto quello che si può fare. Lei ha un impedimento in questo momento e io trovo scorretto che lei venga trattata meglio degli altri perché questo suo impedimento chiaramente eroicizza la sua figura, ma questa è una gara e tu stai giocando un’altra partita in cui tutti sono più buoni con te.” Carolyn però non si trova affatto d’accordo con lei ed è da qui che si scatena la lite.

Selvaggia Lucarelli contro Carolyn Smith: “Mai avuta educazione con me”

Carolyn Smith viene però interrotta da Selvaggia, e infastidita le chiede di lasciarla parlare: “Io ho avuto educazione nel lasciarti parlare, ora lascia parlare me!” Da qui parte la stoccata della Lucarelli: “Tu educazione nei miei confronti non l’hai mai avuta da quando ho iniziato Ballando con le stelle, quindi stai buona!”

Carolyn non entra nella provocazione ma lancia la sua stoccata: “Io un po’ di esperienza in più a te ce l’ho credo, sappiamo che tu hai l’esperienza a Ballando ma io lo faccio dal 2007 e ti dico che questo è ballo!”

