Selvaggia Lucarelli lite in aereo/ Video “Metti mascherina”, “Vediamoci in tribunale”

Selvaggia Lucarelli protagonista di una lite in aereo con due passeggere che non indossavano la mascherina sul volo diretto a Istanbul. Il video è stato pubblicato dalla giurata di “Ballando con le Stelle” sul suo profilo Twitter e, in esso, si sente distintamente un “Ma chi sei, datti una calmata!” indirizzato a lei, che replica: “Sei stata tutto il viaggio senza mascherina, mettila. Chiamiamo i responsabili”. Una polemica che ha letteralmente fatto il giro del web e che, con gran sorpresa, ha portato i protagonisti del filmato a sfogarsi via social contro la giornalista.

Un messaggio postato dalla stessa Lucarelli nelle sue Instagram Stories e che recita così: “Cara Selvaggia (di nome e di fatto), noto con grande dispiacere che il tuo lavoro da gossippara sta andando molto male, visto che sei passata dal litigare con… al litigare con dei perfetti sconosciuti su un volo aereo, per di più su fatti totalmente falsi, dato che la mascherina su quel volo te la sei tolta pure tu, per più di 40 minuti mentre ti sfondavi di pollo al curry. Ovviamente la cosa mi lusinga molto, vista la grande notorietà che mi hai dato”.

SELVAGGIA LUCARELLI, LITE SU UN AEREO: LO SCONTRO PROSEGUE VIA SOCIAL (VIDEO)

Il testo dedicato a Selvaggia Lucarelli dai passeggeri dell’aereo con cui ha litigato prosegue in questo modo: “Ora siamo a fine pandemia e se non avrai più a cosa attaccarti per scrivere infamità e menzogne, come manderai avanti la tua sgangherata baracca su Instagram, Facebook e Twitter? Forse era meglio se insistevi con la carriera da commediografa che da pubblicista. E comunque il video dovevi postarlo intero, non tagliato a metà. Ci vediamo in tribunale. P.S.: mi auguro che tu abbia seguito il mio consiglio sul farti dare le giuste cure di cui hai bisogno da così tanto tempo”.

Ironico il commento di Selvaggia Lucarelli a queste dichiarazioni: “Notare che nell’insultare dandomi della pazza che ha bisogno di cure, dicono ‘ci vediamo in tribunale’. Loro. Ma soprattutto, il mio video durava esattamente 45 secondi, sarà curioso capire a quali tagli si riferiscono. Infine, non conoscono la mia fame: io in 40 minuti un pollo al curry (che per giunta non ho mangiato) lo cucino pure. Comunque sono felice che siano lieti della popolarità che ho dato loro, io però i loro account non li pubblico. Je piacerebbe”.

Volo per Istanbul, la civiltà degli italiani. pic.twitter.com/LJ4s8PBlzf — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 20, 2022













