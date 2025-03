Selvaggia Lucarelli ‘on fire’ come sempre, anche nel nuovo talk di Alessia Marcuzzi ‘Obbligo o Verità’. La giornalista si è ritagliata un momento tutto suo nel corso della prima puntata e si è lasciata andare a commenti fiume su diversi argomenti di particolare interesse. Alessia Marcuzzi chiama in causa gli ex fidanzati, partendo dalle parole al miele di Max Giusti che ha confermato gli ottimi rapporti dopo la fine della relazione. Eppure, c’è una frequentazione del passato di Selvaggia Lucarelli che non sembra avere ancora grande considerazione dopo la rottura: “C’è qualche ex frequentazione che tipo in radio non dice mai il mio nome, dice sempre ‘quella lì’, ‘quella che non voglio nominare’… Chi è? Giuseppe Cruciani!”.

Selvaggia Lucarelli passa poi al suo attuale fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, ponendo l’accento sulle ‘chiacchiere’ sulla differenza d’età. “Molti mi pongono la questione: ‘E se incontra qualcuna più giovane di te?’, e io penso: ‘Ma perchè non posso trovare io qualcuno più giovane?’. In realtà non c’è niente da guadagnare, perchè si è in fasi diverse della vita e quindi si deve scendere a patti e compromessi”. Per rendere più chiaro il concetto la giornalista si sofferma sul valore delle scelte, anzi, delle rinunce: “A 41 anni avrei voluto un secondo figlio, ma lui aveva solo 25 anni… Gli chiedevo qualcosa che lui non voleva in quel momento. Bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta, magari è anche un dolore, però ne vale la pena”.

Non poteva mancare, sempre nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità, qualche battuta ‘randomica’ sui Ferragnez. “Oggi fa tanto il figo, ma se mi avesse ascoltato magari qualche problema lo avrebbe prevenuto”, inizia così Selvaggia Lucarelli riferendosi a Fedez, mentre su Chiara Ferragni scherza: “Non mi ha mai querelato, quindi dai, è una che non ama il conflitto”. Simpatica poi una leggera stoccata: “Ma poi, quanti anni è stata con Fedez? Si vede che ha tanta pazienza…”. Restando invece sul ragionamento generale sul peso mediatico dell’ormai ex coppia, Selvaggia Lucarelli ha spiegato le ragioni della sua forte attenzione basata non su una sorta di ‘ossessione’ bensì sul proposito di: “Raccontare un fenomeno sociale”.