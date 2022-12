Selvaggia Lucarelli “Lorenzo Biagiarelli mortificato a Ballando”/ “Dare la colpa a…”

Selvaggia Lucarelli e lo sfogo su Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli scrive un lungo sfogo su Ballando con le stelle che, questa sera, si conclude con la finalissima dell’edizione 2022. Quella che si conclude questa sera è un’edizione in cui non sono mancate le polemiche. La Lucarelli, in particolare, ha ricevuto diverse critiche per la presenza, tra i concorrenti, del fidanzato Lorenzo Biagiarelli che non è riuscito a conquistare la finalissima. “Mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa a me per come è andata per Lorenzo”, scrive la Lucarelli sul proprio profilo Instagram.

Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle?/ "Ora c'è delusione, non so..."

“E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante. Tentativi di giocare ( loro sul serio) sul rapporto con la ballerina, rimproveri a caso su quanto la trattasse male perché pensate, non la portava fuori dopo 3 ore di prove al giorno (pensate se una donna fosse obbligata a uscire col capo o un collega, cosa si direbbe), poi fatto passare per mio succube, poi senza emozioni che deve imparare da altri. O “ un ragazzotto” (il ragazzotto è tutti i giorni su Rai 1, io no)”, scrive ancora la Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli/ "A Ballando realtà capovolta: meschino e mortificante"

Lorenzo Biagiarelli fuori dalla finale di Ballando con le stelle 2022

Quello di Lorenzo Biagiarelli, all’interno di Ballando con le stelle, è stata intensa e ricca di polemiche. In tanti si sarebbero aspettati di vedere lo chef tra i finalisti, ma così non è andata. Secondo quanto scrive Selvaggia Lucarelli, tutto quello che è successo nelle varie puntate, ha spinto il pubblico a non votarlo togliendogli così la possibilità di andare in finale. “Così alla fine (strano!) non lo vota più manco mia zia, esce, non lo salvano mandando la Zanicchi in finale al posto suo tra tesoretti e card e danno la colpa a me”, scrive ancora.

Selvaggia Lucarelli sbotta per l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli/ "Se lo sono tolto dal caz*o"

Uno sfogo che la Lucarelli spiega di aver fatto non Lorenzo Biagiarelli che “si difende benissimo da solo ma lui giustamente è già oltre e vuole voltare pagina. Io in questo caso sto difendendo me stessa, spero sia chiaro”, conclude.













© RIPRODUZIONE RISERVATA