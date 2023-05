Selvaggia Lucarelli: “Lorenzo? Inizialmente mi sembrava una perdita di tempo”/ “Dopo 8 anni, la passione…”

Selvaggia Lucarelli e la storia d’amore con Lorenzo Biagiarelli

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola dal 24 maggio, Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli raccontano la loro storia d’amore. Il food blogger e chef e la giornalista stanno insieme da otto anni e hanno 15 anni di differenza. Una differenza che, inizialmente, ha creato qualche problema e che entrambi, anche grazie alla voglia di stare insieme, sono riusciti a superare. “All’inizio mi sembrava tutto una gran perdita di tempo e, anch’io, per certi termini, sono stata vittima degli stereotipi”, racconta la Lucarelli. “Quando vedevo alcune coppie dove lui era più giovane, credevo fosse il solito tentativo della donna di voler congelare la propria giovinezza, come se potesse arrivarti addosso per emanazione”, ammette la giornalista.

La Lucarelli, ripercorrendo quella che è stata, finora, la sua storia con Lorenzo Biagiarelli, non nasconde i problemi iniziali dovuti principalmente a due stili di vita totalmente diversi. “Io mi alzano presto per portare mio figlio a scuola, per poi iniziare la giornata lavorativa, lui aveva la sveglia puntata a mezzogiorno dopo le serate passate a suonare nei locali“, racconta.

Nonostante i problemi iniziali, la voglia di stare insieme ha fatto sì che Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli riuscissero a superare tutto costruendo una bella famiglia anche se entrambi hanno dovuto fare delle rinunce. “Lui ha perso un pezzo di serenità perchè si è ritrovato una donna con un figlio, un cane e un milione di hater mentre io ho rinunciato ad un progetto familiare di altra natura. Abbiamo cominciato così a scrivere una pagina tutta nuova, non tradizione, ma meravigliosa”, spiega la Lucarelli.

E la passione? “Dopo otto anni si trasforma. Si trasformano i ruoli, gli orari, la forma. Si passa da quella dirompente del primo giorno a quella più autentica”, risponde Lorenzo. Infine, Selvaggia Lucarelli svela la caratteristica che rende Lorenzo diverso da tutti gli altri uomini: “L’onestà. Cercavo una persona buona perché, negli ultimi anni, sono stata circondata da odio e cattiveria, tanto che avevo bisogno di qualcuno che mi riportava sul sentiero della purezza“, conclude.











