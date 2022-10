Selvaggia Lucarelli, matrimonio con Lorenzo Biagiarelli?/ “Io gli ho fatto la proposta ma lui ha rifiutato”

Selvaggia Lucarelli, il primo incontro con Lorenzo Biagiarelli e il retroscena sul matrimonio

Questa edizione di Ballando con le stelle è animata non solo dai consueti scontri tra concorrenti e giuria, ma anche da un conflitto di interessi. La giurata Selvaggia Lucarelli si trova in gara il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli, con la quale è legata ormai da circa sette anni. I due sono una coppia molto solida e innamorata ma forse non tutti sanno che questo amore è nato grazie ai social.

È stata proprio la Lucarelli a raccontarlo in varie occasioni, svelando che con Lorenzo tutto è nato dopo un suo commento ad un hater di Selvaggia, gesto che ha innescato l’inizio della loro conoscenza. “Ci siamo conosciuti grazie a un’olgettina. – raccontò la giornalista durante un’intervista a L’Assedio, di Daria Bignardi – Io avevo scritto un post di quelli sempre miei, rassicuranti, dolci e delicati. Avevo nominato qualche olgettina e una di queste si offese tantissimo e lasciò un commento veramente inquietante. Scrisse ‘io sarò il tuo tormento, ti ruberò qualunque uomo tu amerai nella vita’. Sotto spuntò il suo commento ‘Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai’”.

Selvaggia Lucarelli, perché Lorenzo Biagiarelli ha detto ‘no’ al matrimonio

Proprio di questo particolare episodio Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù, aggiungendo però un dettaglio inedito. “Lorenzo mi ha corteggiata prima sui social, rispondendo ad alcune odiatrici che si erano permesse di scrivere brutte cose sul mio profilo, e poi invitandomi a cena. – ha spiegato la giurata di Ballando, parlando infine di un matrimonio ‘rifiutato’ – Quando finalmente sono capitolata mi sono resa conto di essere innamoratissima. E allora sono andata da lui e gli ho detto: ‘Lorenzo, ti amo e ti voglio sposare‘. Lui mi ha risposto: ‘Non sono nessuno per poterlo fare, non ho un ruolo, non so cosa posso offrirti’”. Chissà che il tema non spunti fuori proprio nella pista di Ballando con le stelle…

