Selvaggia Lucarelli: “Memo Remigi sospeso per palpatina a collega”/ “Iva Zanicchi mi dà della tro*a e…”

Selvaggia Lucarelli, duro sfogo sui social

Dopo il caso Memo Remigi, sospeso da Oggi è un altro giorno per la palpatina in diretta alla collega Jessica Morlacchi, Selvaggia Lucarelli esprime il proprio punto di vista sui social con schiettezza. Subito dopo la diffusione della notizia, la Lucarelli aveva commentato così l’accaduto: “Ah quella che ridacchia sempre e alza gli occhi al cielo quando si parla di un “tro*a” della Zanicchi o di Morgan? Solidarietà”, facendo riferimento ad un’ospitata di Iva Zanicchi a Oggi è un altro giorno durante la quale, a suo dire, la Morlacchi avrebbe sorriso di fronte all’offesa ricevuta.

Dopo la sospensione di Memo Remigi, la Lucarelli è tornata sull’argomento e, con un post pubblicato tra le storie di Instagram, ha sottolineato il diverso trattamento riservato a Memo Remigi e Iva Zanicchi, entrambi autori di gesti e parole che la giornalista non condivide.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli non nasconde la propria amarezza per come è stata trattata Iva Zanicchi e per come è stato affrontato il caso Memo Remigi. “Memo Remigi tocca il sedere a una collega sospeso dalla tv. Iva Zanicchi dà della tro*a a me, scuse a favore di ogni telecamera e ospitate in ogni luogo, tutto chiuso in poche ore” ha scritto Lucarelli che ha poi fatto riferimento anche ad un episodio accaduto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle di cui è stato protagonista il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Quest’ultimo, infatti, ha ammesso di non aver gradito le seguenti parole dette dalla sua insegnante Anastasia Kuzmina: “Con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti”. A tal proposito, Selvaggia ha concluso così il suo sfogo: “Il mio fidanzato non invita la sua ballerina ad uscire insieme fuori dal lavoro, è una mer*a che fa piangere le donne e insultato ovunque da una settimana. Vedo molta confusione in giro”.

