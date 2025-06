Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi 2025: opinionista d’eccezione, primi commenti pungenti per Mario Adinolfi.

Selvaggia Lucarelli stronca Mirko Frezza all’Isola dei Famosi 2025: “Non fare il parac*ulo”, e su Mario Adinolfi…

Era forse la presenza più attesa in occasione della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025; Selvaggia Lucarelli innesca immediatamente la sua verve pungente soprattutto quando chiamata a commentare le prime questioni della serata e con particolare riferimento alla condotta di Mario Adinolfi. La giurata di Ballando con le stelle in realtà, prima di lasciarsi andare alla prima stoccata ai danni del giornalista, ha spezzato una lancia in suo favore bacchettando Mirko Frezza: “Mi fa piuttosto ridere che un attore accusi gli altri di falsità; caro Mirko, mi sa che tu sei il primo. Per una volta mi tocca dare ragione a Mario Adinolfi, per cui non fare il parac*lo con me perchè ti smaschero in 5 secondi, non accusare gli altri di fare quello che fai tu per primo”.

Mirko Frezza punge Mario Adinolfi sul peso: “Fisico importante…”/ Veronica Gentili perplessa: “Cosa intendi?”

Arriva presto un commento pungente da parte di Selvaggia Lucarelli in riferimento al percorso di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025: “Le personalità di Mario Adinolfi pesano più del suo fisico. All’Isola sta giocando la parte dell’uomo che sa usare il suo carisma. Sta lì seduto come le comare di paese, seduto sulla sedia… Non c’è l’animo zen, bensì quello pettegolo”. La giurata di Ballando con le stelle, con tono irridente, ha poi domandato: “Mario, si è spiaggiata la tua personalità?”. Pacata la replica del giornalista che si è limitato a sottolineare: “Ho sempre attaccato con il sorriso”.

Silvia Pardolesi, chi è la moglie di Mario Adinolfi? La confessione / "L'Isola? Ho paura per mio marito"

Selvaggia Lucarelli ‘assolve’ Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025: “E’ come guardarmi allo specchio…”.

Selvaggia Lucarelli, ospite d’eccezione all’Isola dei Famosi 2025, si esprime anche nel merito della querelle tra Omar Fantini e Teresanna Pugliese. Quest’ultima più volte è stata accusata di falsità e soprattutto per i suoi modi che ai molti appaiono come troppo teatrali. “Faccio fatica ad andare contro di lei perchè, per quanto anche io a volte faccia fatica a sopportarla, è come guardarmi allo specchio; mi rivedo molto in lei”.