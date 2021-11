Selvaggia Lucarelli: “Morgan? Fa sempre così”/ “Pensa che tramino contro di lui”

Durante la puntata di ieri del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta, si è tornati sullo scontro avvenuto sabato sera fra la giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, e Morgan. Secondo la giornalista, il cantante avrebbe manifestato un atteggiamento già visto in altre occasioni: “Fa sempre così – dice la Lucarelli parlando con Alberto Matano – inizia una nuova esperienza con grande entusiasmo, poi a poco a poco si convince che tutti tramino contro di lui e fa esplodere la sua rabbia”.

La giudice del talent show di casa Rai Uno ha proseguito: “La rabbia che sfoga in occasioni del genere è solo frutto di un convincimento personale”, per poi aggiungere: “Così facendo Morgan rovina sempre tutto ciò che di buono ha fatto prima. Specifico che a Ballando con le stelle l’ho sempre trattato molto bene, ho fatto solo qualche battuta ma gli ho anche dato tanti consigli”. E ancora: “Credo di essere stata molto accogliente e affettuosa con Morgan a Ballando con le stelle“. E dalla parte di Selvaggia Lucarelli si è schierata anche Anna Pettinelli, nota docente di Amici, che ha parlato così della lite dello scorso weekend con Morgan: “Selvaggia è stata straordinaria nel rimanere in silenzio perchè ha capito che avrebbe rischiato di agitare Morgan ancora di più”.

LUCARELLI DOPO LA LITE CON MORGAN: ANNA PETTINELLI DALLA SUA PARTE

Quindi ha proseguito, sottolineano il self control della sua interlocutrice: “Non so come abbia fatto Selvaggia Lucarelli a mantenere il silenzio perchè Morgan l’ha ricoperta di improperi e di insulti. Nei talent – ha continuato – i giudici hanno il diritto di dire quello che pensano. Un concorrente può non essere d’accordo, ma non può assolutamente infangare il valore di un giudice”, per poi concludere dicendo: “Trovo questa cosa di una bassezza iniqua, una cosa orrenda”, riferendosi alle parole di Morgan verso la giudice. Caso chiuso? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni: senza dubbio l’eccentrico artista è riuscito a catalizzare l’attenzione su di se ancora una volta.

