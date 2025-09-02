Martina Strazzer dopo il caso del licenziamento della neo mamma finisce nuovamente nel caos: "L'intervista di Selvaggia Lucarelli troppo leggera"

Selvaggia Lucarelli ha di recente intervistato l’influencer e ceo di “Amabile” Martina Strazzer dopo il caso della contabile licenziata, la stessa che aveva assunto in gravidanza diversi mesi prima. Facciamo un passo indietro: la giovane imprenditrice digitale aveva assunto una ragazza in gravidanza, pubblicizzando la storia sui social e sfruttando a suo favore la storia dell’assunzione di una giovane neo-mamma, poi licenziata dopo la nascita della bambina. Secondo il web e i social, la mossa di Martina Strazzer di assumere la giovane Sara sarebbe stata volta solamente a farsi una buona pubblicità. Per questo, dopo la diffusione del racconto del licenziamento di Sara, la Strazzer è finita in un polverone mediatico.

Ad intervistare Martina Strazzer è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha cercato di far luce sull’accaduto. La influencer e ceo di “Amabile”, parlando nell’intervista svolta da Selvaggia, ha raccontato: “Sara commetteva errori di contabilità troppo seri, non potevamo tenerla”. Martina, comunque, ha ammesso di aver sbagliato nel pubblicizzare così tanto l’assunzione della giovane all’epoca in gravidanza. Una giustificazione, quella di Martina, che non ha convinto il web, anzi, ha fatto finire nel polverone ancor di più l’imprenditrice e anche la giornalista che l’ha intervistata. Selvaggia Lucarelli, infatti, è stata criticata fortemente per come ha gesto l’intervista.

Selvaggia Lucarelli criticata per l’intervista a Martina Strazzer: “Ha bloccato tutti”

Al web non è piaciuto come Selvaggia Lucarelli ha gestito l’intervista a Martina Strazzer. Anche Charlotte Matteini, ovvero colei che ha portato alla luce la vicenda del licenziamento di Sara (dopo la pubblicità dell’assunzione), ha parlato della presunta leggerezza della Lucarelli nella gestione dell’intervista. La Matteini ha fatto sapere che la Lucarelli ha rimosso tutti i commenti non positivi alla sua intervista e ha addirittura bloccato chiunque non la pensasse come lei. La Lucarelli si è difesa dicendo: “Cancello commenti di gente sgradevole, becera e fuori tema”. E ancora, a chi ha parlato di intervista semplice ha replicato: “Le ho fatto 90 domande. Non faccio sconti a nessuno”.