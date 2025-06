Il pubblico ha sempre fame di novità per quanto riguarda il mondo della televisione e invece le generaliste si fondano solo su programmi che fanno ascolti certi, lasciando le briciole per il resto, che puntualmente non fa ascolti, perché le idee sono importanti, e soprattutto il modo in cui le si tratta. Su Prime Video, quindi, arriverà RIP – Roast in Peace, un nuovo show davvero molto interessante.

In cosa consiste il suddetto show? In pratica si tratta di celebrare il funerale di personaggi famosi in un misto di sincerità e crudeltà. Chi è fan di Drag Race sa già come funziona un Roast. Su carta il programma potrebbe essere una gradita sorpresa, anche perché il primo funerale tv sarà quello di Selvaggia Lucarelli, come annuncia DavideMaggio.

Quali saranno i funerali celebrati a RIP – Roast in Peace? Stando alle anticipazioni del portale sopracitato ci saranno quelli di Selvaggia Lucarelli (matrimonio con Biagiarelli), Francesco Totti, Roberto Saviano ed Elettra Lamborghini. Ma chi sarà la maestra di cerimonie? La comica Michela Giraud che negli ultimi anni il pubblico ha imparato a conoscere.

Anche la comica, però, morirà (per finta) quindi il suo funerale non sarà evitato per la gioia del pubblico che non vede l’ora di divertirsi con uno show finalmente diverso dagli altri, che potrebbe andare avanti per un po’ considerando la quantità di vip presenti nel mondo dello spettacolo. A fare i coccodrilli dei vip ‘morti’ ci saranno Edoardo Ferrario, Nunzio e Maria Di Biase.

