Perché Selvaggia Lucarelli ha rifiutato il ruolo di opinionista al Grande Fratello 2025? Giuseppe Candela su Chi svela il retroscena

Grande Fratello 2025, Selvaggia Lucarelli poteva diventare opinionista?

Il Grande Fratello 2025 sta scaldando i motori in vista del suo debutto, previsto per il prossimo lunedì 29 settembre con la prima attesissima puntata. Il reality show di Canale 5 quest’anno è affidato alla guida di Simona Ventura e sarà un vero e proprio ritorno alle origini: non solo concorrenti sconosciuti al pubblico, ma anche una durata ben ridotta rispetto agli ultimi anni e che dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 mesi di messa in onda.

Rivoluzionato anche il ruolo dell’opinionista che quest’anno, proprio per celebrare un vero e proprio ritorno alle origini, sarà affidato a tre “commentatori” d’eccezione; trattasi di Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli, storici ex protagonisti della trasmissione.

Eppure, al loro posto, Mediaset aveva inizialmente sondato nomi altisonanti come Sonia Bruganelli e, soprattutto, Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, sarebbe stata ad un passo dalla poltrona di opinionista, ma la suggestione alla fine non è andata in porto: ma cosa sarebbe successo?

Selvaggia Lucarelli, perché ha rifiutato il Grande Fratello 2025: retroscena

A svelare per quale motivo Selvaggia Lucarelli non è diventata opinionista del Grande Fratello 2025 è Giuseppe Candela. Il giornalista, sul sito di Chi e anticipando quello che poi troveremo nella sua rubrica C’è Chi dice del nuovo numero del settimanale da mercoledì in edicola, ha spiegato che la giornalista avrebbe declinato l’offerta per questioni di tempistiche.

“Mediaset ha cercato di convincere Selvaggia Lucarelli a vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande fratello condotta da Simona Ventura“, spiega il giornalista, che poi aggiunge: “Una proposta tardiva, con alle porte anche il debutto di Ballando con le stelle, show in cui la giornalista è impegnata come giurata. Lucarelli ha, dunque, declinato l’offerta“.

La proposta da Mediaset sarebbe dunque arrivata in ritardo, considerando anche che la Lucarelli sarà nuovamente giurata di Ballando con le stelle 2025, in partenza sabato 27 settembre, dunque tra pochissimi giorni…