Selvaggia Lucarelli all’Isola dei Famosi: bomba di Dagospia

Tutto pronto per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025 che parte ufficialmente oggi, mercoledì 7 maggio con Veronica Gentili come conduttrice. In Honduras ci sarà, come inviato, Pierpaolo Pretelli mentre in studio, come opinionista unica, ci sarà Simona Ventura. Secondo quanto fa sapere Dagospia, tuttavia, pare che Mediaset abbia pensato a due nomi ben precisi per la poltrona di opinionista dell’Isola. Dagospia cita i nomi di Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli che, da venerdì 9 maggio, sarà impegnata come giudice a Sognando Ballando con le stelle.

La riserva è stata sciolta solo ieri mattina, come fa sapere Dagospia: “Fino a questa mattina quando, sciolta la riserva, si è arrivati alla decisione di affidare il ruolo esclusivamente alla Ventura”, le parole del portale di Roberto D’Agostino.

Isola dei Famosi 2025: il retroscena sulla richiesta di Simona Ventura

Simona Ventura che, dell’Isola dei Famosi 2025 è stata conduttrice e concorrente, da questa sera, sarà anche opinionista. Secondo quanto fa sapere Dagospia, pare che inizialmente, Mediaset non abbia accettato subito le richieste della Ventura per occupare la poltrona di opinionista.

“Pare che la Ventura abbia chiesto molti soldi. Una cifra consistente che ha ricevuto il niet di Mediaset e che ha costretto il potentissimo agente Beppe Caschetto a fare retromarcia per piazzare la sua pupilla nel programma. Ma con una clausola: Simona Ventura voleva e doveva essere l’unica e sola opinionista”, scrive il sito di D’Agostino. Il retroscena su Davide Maggio e Selvaggia Lucarelli a cui avrebbe pensato Mediaset e di cui parla Dagospia, non è stato confermato. Entrambi i diretti interessati, infatti, non hanno commentato quanto riferito dal portale di Roberto D’Agostino.

