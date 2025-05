Negli ultimi giorni tra i pettegolezzi de L’Isola dei Famosi 2025 spunta anche il nome di Selvaggia Lucarelli. Come poteva restare fuori dai rumor? Pare che la giornalista fosse stata invitata come opinionista secondo un’indiscrezione diffusa da Davide Maggio sul suo blog. Ma è tutto vero? I social si sono messi subito a discutere sulla possibilità di vederla presente anche nel reality di Canale 5, ed effettivamente il suo stile puntiglioso e i suoi occhi da lince non sarebbero affatto male come aggiunta al programma.

Dopo le varie indiscrezioni sul suo conto, Selvaggia Lucarelli ha deciso di dire la sua e di spiegare al pubblico come stanno davvero le cose, se l’invito le è stato mandato davvero e nel caso, cosa ha risposto lei alla possibilità di essere l’opinionista de L’Isola dei Famosi 2025. La giornalista ha deciso di spiegare tutto a Superguidatv, che tramite un’intervista ha indagato sui retroscena del programma. Andiamo subito a scoprire cos’ha risposto lei e se quello che sostiene Davide Maggio è tutto vero.

“C’è stato un avvicinamento, ma non recente…“. Così ha esordito Selvaggia Lucarelli, pronta a fare chiarezza sul suo invito a L’Isola dei famosi 2025 nei panni di opinionista. Poi ha continuato: “C’è stato un avvicinamento, se ne è parlato molto brevemente, ma come pura e mera ipotesi…“. Insomma, a quanto pare nulla di sicuro, solo una piccola supposizione pour parler che poi ha portato a un nulla di fatto. In effetti, a sedersi sullo sgabello dell’opinionista ci sarà Simona Ventura che a partire da oggi, mercoledì 7 maggio, farà il suo grande ritorno nel programma.

Oltretutto, pare che Simona Ventura abbia chiesto alla conduttrice Veronica Gentili di essere l’unica opinionista de L’Isola dei famosi 2025 e che dunque non abbia voluto altri accanto a lei a ricoprire il suo ruolo. Ciò potrebbe essere il motivo per il quale Selvaggia Lucarelli non ha proseguito il suo “processo di selezione” per il reality della sopravvivenza. Ospite Verissimo, la giornalista ha detto di trovare legittimo che dopo tanti anni fuori dall’Isola, Simona Ventura abbia desiderato un un ruolo in esclusiva per godersi finalmente il suo ritorno nel programma. E voi cosa ne pensate?