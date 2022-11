Selvaggia Lucarelli pronta a lasciare Ballando con le Stelle?/ Lo sfogo Instagram…

A Ballando con le stelle è scontro tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto…

Come di consueto, ieri sera, ha preso il via una nuova puntata di Ballando con le stelle. Come spesso accade, la puntata è stata caratterizzata da scontri e polemiche a cui al centro troviamo la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli. Questa si è scontrata in particolare con un altro giurato: lo stilista Guillermo Mariotto. Tutto è nato da un attacco mosso dalla Lucarelli, la donna ha affermato che i suoi colleghi giudici, in alcune circostanze, sono poco obbiettivi con alcuni concorrenti. Un nome fra tutti? Ovviamente Iva Zanicchi, la cantante infatti riceve spesso giudizi positivi quando, stando a quanto affermato dalla Lucarelli, è incredibile che sia ancora in gara, mentre concorrenti più dotati siano già stati eliminati.

Lo scontro con Guillermo è nato quando Selvaggia, sulla Zanicchi, ha affermato che alla prima battuta sconcia fa ridere, alla seconda anche, ma poi la situazione diventa “squallida“. Questo ha fatto infuriare Mariotto che, di risposta, ha definito la Lucarelli una “scimmia arrabbiata” per l’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli, accusandola di essere la prima a essere poco obbiettiva. Oggi, dopo una nottata rivelatrice, la Lucarelli si è svegliata è ha deciso sul proprio profilo Instagram, di lasciarsi andare a un lungo sfogo che sembra preannunciare il ritiro della donna dal ruolo di giudice a Ballando.

Ecco che cosa ha scritto Selvaggia Lucarelli, nel suo lungo sfogo riguardo al suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle: “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra cazzi e maiale da settimane. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo. Ok, aspettiamo di vedere un futuro concorrente di “La sai l’ultima” gareggiare con un tango. Nel frattempo le scappano due troia rivolti a una giurata. La giurata incassa obtorto collo, del resto è un paese in cui se dici troia a una donna va bene fino alla prossima panchina rossa. La giurata accetta le scuse, e si va avanti”, ha esordito.

Selvaggia Lucarelli ha poi lanciato una vera critica verso i suoi colleghi giudici: “Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare””, scrive.

Selvaggia Lucarelli, nel suo sfogo Instagram, dopo la puntata di Ballando con le stelle, è voluta tornare sullo scontro con Guillermo Mariotto: “Fatto sta che ieri la concorrente racconta l’ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie, perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla: “come ti permetti di dare della squallida a questa signora sei una scimmia che lancia escrementi ovunque”. E qui i piedi sono al posto della testa, tutto capovolto. Iva Zanicchi difesa dal mio terribile “squallida” e “lei che NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE È LÌ”…

Per un attimo mi sento Soumahoro, penso “Lorenzo CAZZO CANCELLA SUBITO QUELLE SCARPE VALENTINO DA INSTAGRAM”. Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri NON è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stesa cosa. E un po’ mi viene da ridere. Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però”, ha concluso.

