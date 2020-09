Selvaggia Lucarelli/ Provoca la Carlucci: “a fine puntata eliminiamo solo i positivi al Covid”

Selvaggia Lucarelli è prontissima per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020 in partenza da sabato 19 settembre 2020 in prima serata su Rai1. La giornalista e blogger è stata confermata anche quest’anno nella giuria di esperti con la presidentessa Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Spetterà a loro giudicare con le mitiche palette le performance di ballo dei concorrenti vip. Intanto in questo periodo la Lucarelli sui social ha fatto ancora una volta discutere per le sue ferme posizioni versi i personaggi vip risultati positivi al Coronavirus. In tantissimi, infatti, sono stati i vip rientrati dalla Sardegna con il Covid-19 e la Lucarelli ha sottolineato come molti di loro abbiano utilizzato “la malattia” per promuovere ancora di più prodotti sui social.

Proprio per questo motivo ha ironizzato e provocato Milly Carlucci, la padrona di casa di Ballando, affermando: “propongo a Milly Carlucci di cambiare il format: quest’anno, a fine puntata, accendiamo il cono di luce finale solo sui positivi, che verranno eliminati. Ha persino una funzione educativa: vince chi si protegge di più, tutelando se stesso e gli altri”. Una chiarissima provocazione quella fatta dalla Lucarelli che ha voluto giocare sulla cosa consapevole che la situazione Coronavirus non è semplice in un programma di “contatto” come è Ballando. Proprio la Lucarelli parlando di questa quindicesima edizioni, la prima ai tempi del Covid-19, ha detto: “con un cast così numeroso e una prossimità non del tutto evitabile sarà una stagione complessa, ma speriamo bene”.

Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: “se parli di Covid con Red Ronnie, Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo…”

Selvaggia Lucarelli, piaccia o meno, è conosciuta per la sua schiettezza e sincerità. La giornalista e blogger senza girarci troppo intorno in una intervista rilasciata a Davide Maggio ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a lasciare il programma “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. “Se tu parli di Covid con Red Ronnie, Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo e lo youtuber che ci racconta come in Giappone abbiano trovato il farmaco che qui i poteri forti nascondono, io credo che sia un dovere rimanere a casa. L’ho detto molto chiaramente a Giletti: sta morendo la gente, non è tempo di ciarlatani e inadeguatezza, io non vengo” ha detto la Lucarelli con il solito piglio polemico criticando anche come Giletti abbia gestito le interviste a Matteo Salvini e la questione del padre dell’ex brigatista Federica Saraceni.

“Ama contrapporsi pubblicamente ad alcune scelte televisive dursiane e per un po’ gli ho creduto, ma somiglia a Barbara D’Urso più di quanto voglia ammettere. Non è che un suo Red Ronnie invitato a dire che il governo ha nascosto la pandemia sia tanto diverso da una D’Urso che invita Salvini a un confronto con Asia Argento e Iva Zanicchi” ha detto la Lucarelli lasciando intendere che negli studi di Giletti non ci metterà più piede!



