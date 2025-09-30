Selvaggia Lucarelli ridicolizza la coppia storica: tutti sotto choc per la sua battuta sulla fine di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni, e pochi giorni fa hanno annunciato ai fan la notizia della loro separazione da entrambi i profili. Si tratta ovviamente di una news che ha scosso tutto il web, soprattutto perchè vede protagonista il conduttore di Temptation Island, colui che ogni anno contribuisce all’enorme successo del programma. Tra coloro che hanno commentato la notizia è spuntata anche Selvaggia Lucarelli, la quale ha riportato lo scoop in una sua storia Instagram aggiungendo un commento assai velenoso.

“È da un po’…dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, ha scritto Filippo Bisciglia in una storia, e anche Pamela ha annunciato ai fan la decisione definitiva: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. Dopo così tanto tempo insieme, entrambi erano considerati come una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo, ed entrambi hanno sempre supportato il partner nonostante il lavoro li tenesse spesso separati. Filippo Bisciglia, infatti, passa spesso le estati lontano da casa per Temptation. In tutto ciò il commento di Selvaggia Lucarelli ha lasciato di stucco l’intero web.

Selvaggia Lucarelli vuole Filippo Bisciglia sul trono di Uomini e Donne

Selvaggia Lucarelli, pungente come sempre, potrebbe essere stata un po’ fuori luogo questa volta, dato che in men che non si dica ha riportato la notizia sul suo profilo social commentando “Diamogli subito il trono” riferendosi molto probabilmente a Filippo Bisciglia, dato il suo fortissimo legame con Maria De Filippi e con la trasmissione di Uomini e Donne. I fan lo hanno considerato un commento pungente che la coppia non meritava visti gli anni di relazione e di storia importante. Ricordiamo che Pamela e Filippo erano stati messi alla prova nel 2023 quando lei aveva partecipato all’Isola dei Famosi. In quell’occasione, la donna si era resa conto di amare ancora di più il suo compagno: “Mi fa strano non essere lì con lui in Sardegna ed essere distante… quando si è lontani si capisce ancora di più quanto qualcuno è importante per te”.

