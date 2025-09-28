Filippo Magnini riceve una stoccata da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025 che richiama uno scontro avuto tra i due anni fa: cos'era successo

L’esordio di Filippo Magnini a Ballando con le stelle 2025 è costellato da complimenti ma anche da una stoccata di Selvaggia Lucarelli, che richiama un loro botta e risposta di oltre 10 anni fa, quando lo sportivo era ancora fidanzato con Federica Pellegrini. Ma partiamo con l’esibizione a Ballando che, come detto, ha conquistato tutta la giuria, Selvaggia compresa.

“Una sorpresa meravigliosa! – ha esordito Carlyn Smith dopo averlo visto – Coordinato, a tempo, c’era qualche imperfezione però è la prima puntata. Dentro il pezzo, musicale, però se fai questo nella prima settimana, tu devi andare sempre più avanti.”. Convinto anche Canino, che ha aggiunto: “L’accoppiata mi piace molto, Alessandra è perfetta per te. Vorrei però vederti sempre più su, perché potresti arrivare molto in alto”. Zazzaroni, poi ha aggiunto: “È la cosa nettamente migliore vista fino ad ora, è la coreografia più fantasiosa. Mi hai sorpreso.”

Perché Selvaggia Lucarelli e Filippo Magnini hanno litigato prima di Ballando con le stelle 2025

Arrivato il momento di Selvaggia Lucarelli, la giurata ha ammesso di aver quale sassolino nelle scarpe da togliersi con Magnini, a cui ha detto: “Ha sempre utilizzato parole molto poco carine nei miei confronti ma voglio dimostrare di essere imparziale e generosa.” Da qui il giudizio: “La resa dei conti arriverà ma non sarà con te. Mi sei piaciuto, sei andato molto bene e mi piacerebbe che quest’anno un uomo se la giocasse per la vittoria.” Ma cos’è successo in passato tra i due?

A scatenare lo scontro a distanza tra Lucarelli e Magnini, nel 2012, è stato un tweet di Selvaggia per commentare la scelta dell’allora fidanzata dello sportivo, Pellegrini, come volto di Yamamay: “Volerla far passare per sexy è come tentare di spacciare il Trota per un fine semiologo”. La risposta di Magnini fu la pubblicazione di alcuni scatti sensuali di Selvaggia con tale messaggio: “Una che fa una foto così.. Parla male della campagna di Federica”.