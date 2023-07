Selvaggia Lucarelli, quale futuro a Ballando con le stelle?/ La risposta enigmatica su Instagram…

Selvaggia Lucarelli resta a Ballando con le stelle? La risposta ironica su Instagram

Resta sempre più incerto il futuro di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. La storica giurata del dance show di Rai1 è uno dei volti fissi del programma da anni, ma non v’è ancora certezza di una riconferma in vista della prossima edizione. Milly Carlucci, la padrona di casa, non ha ancora sciolto le riserve sulla giuria e non è chiaro se verrà riconfermata per intero o se vi saranno dei cambiamenti. “Della giuria di Ballando si parlerà a settembre. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria“, ha chiarito la conduttrice in un’intervista rilasciata a Davide Maggio.

Resta dunque il mistero sulla giuria della nuova edizione, ma una risposta a tratti spiazzante sul tema è arrivata dalla stessa Lucarelli. La giornalista ha aperto un box di domande sulle Instagram stories e un follower, in particolare, le ha chiesto: “La Carlucci ha detto che i giudici di Ballando non sono ancora confermati. Tu che dici?“. La risposta della giurata è racchiusa in un meme: “Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore“. Una risposta sicuramente ironica, ma che non scioglie il mistero sul suo futuro nel dance show: verrà riconfermata o per lei si spalancheranno nuove porte in tv?

Anche del suo futuro in tv Selvaggia Lucarelli ha voluto parlarne con i fan, rispondendo ad una domanda sempre sulle Instagram stories. “Quando ti vedremo in tv?“, ha chiesto un fan. La giornalista ha così risposto a tale curiosità, spiegando: “In autunno. Sarà un anno televisivamente più intenso rispetto alle mie abitudini (ovvero fare pochissima tv). Oltre agli appuntamenti ormai fissi sarò in un programma in cui non mi avete mai vista“.

Cosa bolle dunque in pentola? In quale nuovo programma vedremo la giornalista e giudice di Ballando con le stelle? Il suo futuro sul piccolo schermo sembra dunque ricco di attività professionali, che la vedranno piuttosto impegnata a partire dal prossimo autunno.

