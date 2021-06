Selvaggia Lucarelli querela Francesca Verdini?/ “Le risponderò nelle sedi opportune”

Nei giorni scorsi l’attacco di Selvaggia Lucarelli a Matteo Salvini e Giorgia Meloni in seguito alla loro presenza ai funerali del giovane Michele Merlo aveva sollevato un polverone ed a scendere in campo era stata Francesca Verdini, fidanzata del leader leghista. Con un lungo post su Instagram, la Verdini aveva risposto alla giornalista usando toni molto duri e definendo la Lucarelli “Giornalista meschina, violenta, inacidita da una vita che evidentemente non va come avrebbe sperato, giornalista vuota e arrabbiata”. Quindi la compagna di Salvini aveva invitato Selvaggia “a vergognarsi”, aggiungendo: “Si vergogni perché andare in giro a giudicare in modo meschino e triste come è solita fare, DEVE avere un limite”, che a suo dire in una giornata di estremo dolore come il funerale di Merlo sarebbe stato abbondantemente superato.

A distanza di un paio di giorni, però, Selvaggia Lucarelli è tornata sull’argomento ed attraverso le sue Instagram Stories è intervenuta senza tuttavia fare mai il nome di Francesca Verdini ma replicando chiaramente al suo durissimo post social: “La mia risposta alla fidanzata del noto politico arriverà, ma nelle sedi opportune, sedi che la sua famiglia conosce bene”.

SELVAGGIA LUCARELLI INTERVIENE DOPO IL POST DI FRANCESCA VERDINI

Quindi Selvaggia Lucarelli proseguito attraverso le sue Instagram Stories: “Per il resto, vedo che la signorina ha imparato bene dal fidanzato: lasciare i peggiori commenti, così il lavoro sporco lo fanno i seguaci. Affinità elettive…”. A seguire, la giornalista ha postato solo alcuni dei commenti contro di lei estrapolati “dalla bacheca di chi ‘sei violenta’”. A quanto pare, dunque, lo scontro social è destinato ben presto a spostarsi in altre sedi. Tutto era nato dopo un iniziale commento di Selvaggia che, sulla presenza di Salvini e della Meloni aveva scritto un tweet critico: “La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella”. Come poi ha fatto notare Oggi nella sua edizione online, il padre del cantante scomparso, Domenico Merlo, in realtà è stato scelto per guidare il circolo FdI di Rosà. Inoltre pare ci fosse un rapporto di amicizia tra Francesca e Michele. Da qui il post scriptum al tweet: “P.s. L’unica amica di famiglia era Francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c’entravano ancora meno”.

