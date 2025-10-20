Selvaggia Lucarelli replica a Nancy Brilli dopo il commento fatto dall'attrice sulla giuria di Ballando con le stelle 2025.

Botta e risposta social tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli tra le quali non sembra esserci molta simpatia. Dopo lo scambio di opinioni fatto a Ballando con le stelle, il dibattito si sposta sui social. Tutto è nato dall’intervista che Nancy Brilli ha rilasciato ai microfoni di Francesca Fialdini nel corso della puntata del programma “Da noi a ruota libera” trasmessa il 19 ottobre 2025. “In giuria ci sono dei bulli”, ha detto l’attrice facendo riferimento a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Una dichiarazione, quella della concorrente di Ballando con le stelle 2025, che è diventata virale e che è arrivata immediatamente a Selvaggia Lucarelli che ha risposto all’attrice con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

Le parole di Selvaggia Lucarelli contro Nancy Brilli

“Fermo restando che stiamo parlando di cazzate, volevo dire a Nancy Brilli che da due settimane fa il giro delle tv a lagnarsi perché i giurati ‘vanno sul personale’, che nessuno è mai andato sul personale, ma al massimo si è detto che non balla bene e alibi non ne esistono“, ha scritto oggi Selvaggia Lucarelli su Instagram rispondendo direttamente a Nancy Brilli.

“Lei in compenso continua a fare storie e ospitate dandoci (soprattutto a me) dei bulli, degli scorbutici, incompetenti, postando storie della sua amica che scrive che mi prenderebbe a cazzotti se mi incontrasse. Roba che se lo facessi io sarei al 41 bis”, aggiunge. Nancy, serena. Ti dirò ‘ok’ come sabato scorso e la settimana prima ancora (in cui neppure sono stata interpellata sul tuo ballo), così ballerai più serena e vincerai senz’altro Ballando con le stelle!”, afferma ancora.