Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio dopo il 'vaffa' di Barbara D'Urso in diretta a Ballando con le stelle 2025: "Ecco cosa ne penso"

Tra i momenti più attesi della prima puntata di Ballando con le stelle 2025 c’è stata sicuramente l’esibizione di Barbara D’Urso. La conduttrice ha fatto il suo ritorno in TV dopo anni di assenza e, per di più, in Rai. Ma altrettanto atteso era il confronto tra D’Urso e Selvaggia Lucarelli, visto che tra le due c’è stato più di uno scontro in passato. E infatti scintille non sono mancate, partite da una stoccata non da poco di Selvaggia a Barbara: “Milly Carlucci è una donna di televisione, mica come te Barbara!”

Una frase che ha scatenato un “vaffa” sottovoce della D’Urso, ma udibile al punto tale da smuovere i media. I social, infatti, si sono accesi, al punto che ora si attende il prossimo faccia a faccia tra le due donne. Tuttavia, in attesa di quel momento, Selvaggia Lucarelli è stata intervistata da Gay.it e proprio durante questa chiacchierata si è espressa sul fatidico ‘vaffa’ di D’Urso.

Selvaggia Lucarelli parla del ‘vaffa’ di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025: “Ecco cosa ne penso”

“Se vogliamo creare casi a tutti i costi, io ci sto anche ed è divertente.”, ha esordito Selvaggia in merito a quanto accaduto, per poi smorzare il gesto di Barbara D’Urso: “Però giocherei sporco se dicessi che quel ‘vaffa’ era serio: mi è sembrato un intercalare divertito alla mia battuta, che era divertente.” Se quel momento è stato ‘divertente’, la giornalista non esclude che nelle prossime puntate di Ballando con le stelle 2025 le cose possano cambiare: “Credo che ci sarà tempo per prendersi sul serio. – ha infatti aggiunto, per poi concludere – Penso che i nostri scambi non saranno di questo tenore quando decideremo di affrontarci seriamente. Mi tocca fare l’avvocato del diavolo”.