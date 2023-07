Selvaggia Lucarelli, retroscena su Barbara D’Urso/ “Mi rimproverò duramente perché…”

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso: cosa successe 12 anni fa

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset ha fatto decisamente rumore e ha diviso le opinioni. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta su questa decisione, presa dall’azienda, di interrompere i rapporti con la conduttrice che è stata per anni uno dei volti simbolo di Mediaset. La giornalista ha scritto un articolo su Il Fatto Quotidiano, condiviso anche con alcune slide in un post sul suo profilo Instagram, in cui ha espresso il suo pensiero su ‘Barbarella’ e ha ricordato un episodio del passato, che la ferì parecchio.

“Circa 12 anni fa sono andata da lei ospite per l’ultima volta. Vivevo un momento personale molto difficile per la mia separazione. Lei sapeva tutto, perché qualche volta ci eravamo viste anche fuori dal programma“, ha spiegato la Lucarelli, in riferimento alla sua separazione da Laerte Pappalardo, con il quale ha avuto un figlio. “Le spiegai fin da subito che non avrei mai parlato in tv di mio figlio e della mia separazione. Poi accadde che un suo programma concorrente iniziò a rovistare nella mia vita privata, a dare informazioni false su mio figlio che era piccolissimo. All’ennesima puntata in cui si parlò di me in mia assenza nonostante le diffide, telefonai in diretta per chiedere che si smettesse di parlare in tv di mio figlio minore“.

Selvaggia Lucarelli: “Barbara D’Urso mi rimproverò duramente perché…“

Selvaggia Lucarelli intervenne così in diretta, durante la trasmissione concorrente di Barbara D’Urso, per mettere a tacere le voci sul suo privato. Tuttavia tale intervento non andò affatto giù alla conduttrice Mediaset, che rimproverò la giornalista in un’ospitata successiva: “Il giorno dopo ero ospite di Barbara d’Urso su altri temi. Prima dell’inizio del programma lei si fece trovare in corridoio e mi chiamò con aria di rimprovero “Ehi tu!”. Entrai per la prima volta nel suo camerino in cui mi rimproverò duramente perché ero intervenuta nel programma concorrente e minacciò di invitare da lei la mia controparte“.

La Lucarelli ha poi aggiunto: “Le spiegai che stava parlando della mia vita, non di show. Non andai mai più ospite nei suoi programmi“. Quella, dunque, fu la sua ultima ospitata in un programma di Barbara D’Urso.

