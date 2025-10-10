Selvaggia Lucarelli chiarisce la sua frase sul “bonus lutto” a Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: cos'ha dichiarato.

Il commento di Selvaggia Lucarelli a Nancy Brilli dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha lasciato tutti di stucco con tanto di polemica pesante sul web. Per questo, la giornalista ha deciso di rispondere alle critiche sul suo conto in un’intervista a Superguidatv, chiarendo la sua posizione dopo quanto successo. Qui, ha rivelato il senso della sua frase e della parola “bonus lutto“, riferita alla perdita dell’animale domestico dell’attrice.

Nella scorsa puntata, infatti, Nancy Brilli aveva spiegato di essere molto sofferente per la scomparsa del suo animale, ma Selvaggia Lucarelli aveva subito stroncato il momento di commozione: “Non posso darti il bonus lutto animale domestico“, dice. La frase è stata poi oggetto di numerose polemiche, dato che molti hanno trovato il suo intervento piuttosto insensibile. La giornalista ha dunque spiegato quello che voleva dire a Nancy Brilly, andiamo a scoprire la sua verità detta a Superguidatv.

Selvaggia Lucarelli replica dopo le critiche: “Non era una battuta“

Selvaggia Lucarelli non ha freni nel dire quello che pensa, ma forse le parole a Nancy Brilli sono state un po’ esagerate. Nell’intervista a Superguidatv ha chiarito la sua posizione: “Quello che ci tengo a dire è che proprio da un punto di vista linguistico non era una battuta, nel senso che ho detto, provo molta empatia per la tua situazione, mi dispiace che sia morto il cane“, spiega la giudice di Ballando con le Stelle, “so che è un dolore profondissimo, io non sarei mai venuta neanche qui se fosse morto il mio gatto, ma non posso darti il bonus lutto animale domestico, che non è una battuta, è un modo originale, diciamo così, per esprimere un concetto che vuol dire non posso farti sconti e quindi devo dirti che hai ballato male. Ragazzi, se non si può essere un po’ cinici dopo aver fatto dieci minuti di premessa, allora offendetevi“.