Selvaggia Lucarelli scambio 'hot' con Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025. Lei provoca: "Poliamore?" Lui: "Chiedi a mia moglie"

La vera e propria rivelazione di Ballando con le stelle 2025 è Fabio Fognini con Giada Lini. L’ex tennista in queste settimane ha dimostrato di essere competitivo al punto giusto ma anche molto autoironico e simpatico. Nella puntata di ieri sera si è cimentato in un acrobatico Charleston che ha convinto la giuria. Per Fabio Canino è totalmente a suo agio ed il suo percorso è tra i migliori. Parlando con la giuria però ha confessato: “Chi temo? Non vorrei sembrare arrogante ma temo me stesso. Perché mi conoscono ed entro in competizione.”

Fabio Fognini con Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 è stato poi provocato da Selvaggia Lucarelli: “Volevo sapere che ne pensi del discorso di Rosa di prima del poliamore?” Fognini non si è sbilanciato: “Non è la serata giusta perché c’è mia cognata, la sorella di Flavia.” A questo punto è nato un piccante botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini con la giurata che ha rilanciato: “Allora chiediamolo poi a Flavia” “Ok, ma chiediglielo tu e poi mi dici.” Al di là delle provocazioni Selvaggia Lucarelli ha lodato Fabio Fognini innanzitutto per la simpatia ma anche per il suo percorso nel ballo.



Fabio Fognini punzecchiato da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2025, Mariotto insinua: “Sei più rigido”

Fabio Fognini e Giada Lini a Ballando con le stelle 2025 hanno convinto la giuria, Guillermo Mariotto tuttavia lo ha incalzato: “Non è che a casa ti hanno detto qualcosa? Perché con la Lucarelli sei più rigido.” “No, a casa non mi hanno detto niente” ha troncato Fognini. E per rimanere sempre in tema hot, Mariotto ha anche tirato una frecciata agli ex partner di Giada Lini che in passato ha ballato con Giovanni Terzi ed Alan Friedman non proprio degli adoni: “Giada è tra le donne più invidiare d’Italia ma è un risarcimento degli anni passati.” Si passa ai voti, Fabio ottiene dei 9 e dei 10 che gli fanno totalizzare il totale di 48 punti e slittare in cima alla giuria.