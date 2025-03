Rieccole l’una di fronte all’altra per uno scontro diverso dal solito. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra, che stavolta si sono ritrovate da Marco Liorni a L’Eredità viva l’amore, uno speciale per sabato 15 marzo 2025. Il programma prevede la sfida tra diverse coppie del mondo dello spettacolo, e tra queste sono spuntate anche quella formata da Attilio Russo e Rossella Erra, insieme ai temutissimi Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli. Le due squadre si sono ritrovate l’una di fronte all’altra per uno dei giochi più amati del quiz.

Marco Liorni, durante i saluti iniziali ha ironizzato sul fatto di rivedere Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra insieme, mentre la stessa giornalista ha scherzato: “Per l’ennesima volta mi avete messo Rossella di fronte“. Chiaramente, la Erra non è rimasta in silenzio e l’ha gelata con queste parole: “Ormai non esisti senza di me“. Fortunatamente il loro tono è rimasto sul sarcastico andante, anche se come al solito l’autrice de Il Vaso di Pandoro ha affrontato il quizzone con la sua solita competitività. Grande ammirazione sui social per il compagno Lorenzo Biagiarelli, dimostratosi colto e preparato durante ogni domanda.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, combattivi anche a L’Eredità: “Sapevo che sarebbero arrivati alla fine”

Tante sono state le coppie che hanno partecipato alla serata benefica organizzata da Rai 1. Tra loro anche Simona Izzo con il marito Ricky Tognazzi, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, e ancora, Eleonora Daniele con Daniela Ferolla. In ultimo, l’amatissima coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, diventati genitori da pochissimo. Agguerriti più che mai, Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli si sono mostrati ancora una volta come una coppia combattiva, sia tra di loro che con gli altri sfidanti. I fan non hanno avuto dubbi sin dall’inizio: “Sapevo che sarebbero arrivati alla fine“, si legge su X. E voi cosa ne pensate?