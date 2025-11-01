Selvaggia Lucarelli smascherata: "Attacchi gratuiti a Barbara D'Urso a Ballando!" Cos'è successo fuori onda tra la giurata e Matteo Addino

È tutto pronto per una nuova puntata di Ballando con le stelle 2025 questa sera sabato 1 novembre 2025 e cresce l’attesa non solo verso le coreografie e le esibizioni dei concorrenti ma soprattutto per i confronti, ed eventuali scontri, tra concorrenti e giurati. Tuttavia secondo il nuovo tribuno del popolo Matteo Addino la giuria è tutt’altro che equa e fa figli figliastri. In una lunga intervista concessa a Fanpage.it, infatti, il ballerino e coreografo ha smascherato Selvaggia Lucarelli ammettendo esplicitamente che ha dei pregiudizi nei confronti di Barbara D’Urso.

“Ho detto che fanno figli e figliastri perché vedo differenze nei giudizi” ha ammesso Matteo Addino e subito dopo è sceso più nel dettaglio spiegando che ha notato un forte pregiudizio da parte di Selvaggia Lucarelli, e altri, nei confronti di Barbara D’Urso. La conduttrice partenopea, a detta del coreografo, nella scorsa puntata di Ballando con le stelle si è esibita in una coreografia molto difficile, una complessa Salsa ricca di passi, prese acrobatiche e velocità uno performance che richiede ore e ore di prove e che non meritava tutti quegli attacchi. Addino ha concluso: “Credo che verso di lei ci sia un pregiudizio. Non sanno più come attaccarla e allora le danno addosso per il personaggio che rappresenta, non per le sue performance.”



Selvaggia Lucarelli attacca troppo Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025? Addino la smaschera

Selvaggia Lucarelli ha dei pregiudizi contro Barbara D’Urso e non è equa nei giudizi a Ballando con le stelle 2025? Matteo Addino non ha dubbi in merito: “Arriva Barbara D’Urso, fa evoluzioni, prese ecc… e “ha fatto troppo”, “è trash”. Lucarelli, per esempio, durante una discussione ha detto: “Io da tutti i concorrenti voglio di più, tranne che da Barbara, perché da lei voglio di meno”. Non capisco. Io mi sono riascoltato tutto e mi sono detto: o sono io che non capisco certe dinamiche televisive, oppure qualcuno dimentica quello che dice dopo cinque minuti.” E subito dopo ha svelato cos’è successo fuori onda, quando è andato a parlare con Selvaggia per chiederle chiarimenti: “Sia Fabio Canino che Selvaggia Lucarelli mi hanno detto che mi sbagliavo, ma io segno tutto. Voti, commenti e i dati parlano chiaro. Io non voglio fare accuse, ma certe differenze di atteggiamento ci sono e il pubblico le nota.”