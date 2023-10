Selvaggia Lucarelli, smentita la partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le stelle/ “Soliti giochi…”

Fabrizio Corona “Ballerino per una notte”?: Selvaggia Lucarelli non ha dubbi: “Tutto falso…”

Dopo essersi abbattuto come un ciclone sul calcio italiano con un’inchiesta che sta tenendo con il fiato sospeso gli appassionati, Fabrizio Corona sarebbe finito al centro anche di un retroscena di carattere televisivo. Come riporta Gossip e Tv, il re degli scoop sarebbe stato accostato al cast di Ballando con le stelle, precisamente come “Ballerino per una notte”. A riportare l’indiscrezione sarebbe stato il magazine Oggi, senza che però arrivassero evidenti conferme nei giorni successivi.

Come riporta il portale, il rumor riferito alla possibile partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le stelle è stato prontamente smentito da uno dei volti più iconici della trasmissione, Selvaggia Lucarelli. “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false“. Queste le parole del giudice del talent che sembrano lasciare pochi spiragli rispetto alla possibile partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le stelle.

Fabrizio Corona e le interviste alla Rai: “sfuma” il retroscena su Ballando con le stelle

Nonostante la stretta vicinanza di Fabrizio Corona alla Rai riscontrata nelle scorse settimane, appare difficile credere che il re del gossip possa effettivamente entrare nel cast di Ballando con le stelle. Dall’intervista a Belve alla partecipazione a Domenica In, fino al prossimo intervento ad “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo. Quelli che potevano sembrare indizi volti a confermare l’ipotesi di vederlo come “Ballerino per una notte”, sembrano essersi risolti in un nulla di fatto.

Tra l'altro, sottolinea Gossip e Tv, lo scetticismo rispetto alla possibile partecipazione di Fabrizio Corona a Ballando con le stelle era riferito anche al classico modo di gestire il format da parte di Milly Carlucci. La conduttrice ha sempre cercato di evitare scontri e dinamiche che potessero mettere in secondo piano la gara. In ogni caso, le parole di Selvaggia Lucarelli mettono fine in maniera piuttosto netta alle voci di un possibile ingresso nel cast del talent del re del gossip.











