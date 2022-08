Selvaggia Lucarelli smonta Chiara Ferragni e Fedez/”I figli non hanno scelto la fama”

Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare i Ferragnez: c’entra l’esposizione mediatica dei figli di Chiara Ferragni e Fedez

Ancor prima di avviare il suo rinnovato impegno nel ruolo di giudice di ballo a Ballando con le stelle 2022, Selvaggia Lucarelli torna al centro dell’attenzione mediatica per una disamina su un intervento social critico che un’attivista di nome Serena ha mosso contro la classe politica e di riflessione generale rispetto ad alcuni temi, rivolgendosi ai Ferragnez. Nel suo intervento tra le Instagram stories, Serena invita Chiara Ferragni a mobilitarsi per le manifestazioni di piazza, per la tutela di una serie di diritti da garantire a tutta la popolazione italiana, indistintamente dalla classe sociale di appartenenza, un monito indigesto per Fedez, tanto che il rapper ha replicato sottolineando di non essere guarito dal tumore al pancreas asportatogli con un intervento di urgenza in “3 giorni” perché un personaggio pubblico, ricco e fortunato, come si possa pensare. Serena, in particolare, esorta la preannunciata valletta e co-conduttrice di Sanremo 2023, Chiara Ferragni, ad aggiungersi alle manifestazioni di piazza in vista delle elezioni politiche 2022, per la tutela del diritto alla salute -al grido di “Diritto alla salute, che sia reale, perché anche a noi comuni mortali piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni, invece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi”– e il diritto al salario minimo garantito, che sia commisurato in modo giusto rispetto al tasso di inflazione . Ma non solo. Secondo quanto sottolineato da Selvaggia Lucarelli, l’attivista avrebbe avanzato anche un invito generale alla riflessione sulla mancanza di misure e leggi idonee che possano tutelare i minori rispetto alle conseguenze dell’esposizione mediatica, riferendosi in particolare alla condizione di sovraesposizione social che vivrebbero i figli dei Ferragnez, Leone e Vittoria: “Esiste naturalmente una misura, nessuno dice che i bambini vadano nascosti come fossero droga colombiana ma mi sembra evidente che nei casi per esempio citati da Serena (tra cui i figli dei Ferragnez e non solo perché l’universo è vasto) quella misura sia almeno un tema di cui discutere“.

La questione sollevata via social dal volto veterano di Ballando con le stelle, poi, tocca anche il delicato tema del consenso da parte del minore alla sua esposizione pubblica, con tanto di termini di paragone rispetto alla situazione personale che Selvaggia Lucarelli vive come madre e personaggio pubblico: “Se avessi ripreso in video e pubblicato ogni singolo momento della vita di mio figlio, […] oggi mio figlio sarebbe molto inca**ato con me. Perché appena è cresciuto e ha potuto comunicarmi cosa pensi di tutto questo, mi ha detto: ‘non voglio che posti mie foto non autorizzate e non mi interessano i social’…”.

Come reagiranno i Ferragnez all’attacco social di Selvaggia Lucarelli?

A detta della Lucarelli, così come emerge dall’intervento della giudice di Ballando con le stelle registrato tra le Instagram stories, i Ferragnez avrebbero ad oggi superato il limite del buon senso rispetto all’esposizione pubblica di Leone e Vittoria, una condotta che esporrebbe il minore a delle conseguenze importanti, il che prescinderebbe dalla popolarità di un nucleo familiare e o dei singoli membri di una famiglia: “È vero, ma in una proporzione infinitesimale rispetto a quello che stanno facendo i Ferragnez dei loro figli (e così anche la sorella di Chiara, ahimè). Se scegli di mostrare poco o per nulla un bambino, anche se sei più famoso dei Ferragnez, quel bambino non riceverà attenzioni morbose dai media. Qualcuno ha saputo un granché delle figlie di Monica Bellucci finché una delle due non si è messa a fare la modella?“ . Il rischio più grosso, secondo Selvaggia, è che il minore “figlio d’arte” o comunque figlio di genitori che decidono di sottoporlo all’esposizione pubblica e mediatica possa scoprirsi costretto a tale trattamento senza il suo consenso personale: “Oggi, di fatto, i figli dei Ferragnez non sono solo i figli dei Ferragnez, ma a loro volta dei personaggi di cui tutti conoscono pure la faccia dei capricci nell’intimità di casa, come mangiano, dove erano quando hanno detto la prima parola. […] Non li precede la fama dei genitori, come normale, ma la loro stessa fama. Lo hanno scelto loro? No.”.

Insomma, una contestazione importante si rivela essere l’ultimo intervento social di Selvaggia Lucarelli, destinata ai consorti Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni. Come reagirà la coppia di influencer italiani?











