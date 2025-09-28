Fabio Fognini parte non benissimo a Ballando con le stelle 2025 per Selvaggia Lucarelli: prime critiche in pista

Esordio non brillante per Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025, almeno per la giuria, che smonta un po’ la performance. È stata soprattutto Selvaggia Lucarelli a trovare la performance, e lo stesso Fognini, poco d’impatto. “Le aspettative nei tuoi confronti erano altissime. Io ritenevo che tu potessi fare molto di più.” ha premesso la giurata, aggiungendo però che non è andata così.

“Ho trovato la coreografia un po’ noiosa, tu inespressivo, non c’era intenzione nello sguardo. Secondo me, sei molto bello, molto telegenico, però un po’ deludente, voglio di più da te!”, ha tuonato la Lucarelli, scatenando la reazione di Fognini, che ha definito Selvaggia “cattiva” rispetto a quanto detto, per poi smorzare, aggiungendo che è stata comunque “costruttiva”.

Fabio Fognini, partenza tiepida a Ballando con le stelle 2025: le parole della giuria

Più teneri gli altri giudici di Ballando con le stelle 2025, a partire da Ivan Zazzaroni, che ha detto: “C’è del buono, la coppia c’è, però lui ha un po’ troppo camminato nel tango, ho visto poco tango.” Di Fognini, Canino ha invece detto: “Hai presenza scenica però ho trovato momenti di lentezza, di rallentamento. Si può migliorare comunque.” Carolyn Smith ha aggiunto: “L’impatto in pista era bello, flessibile e insieme. C’è molto spazio per migliorare, bene i sollevamenti invece la parte del tango c’erano solo i passi.” Complimenti anche da Alberto Matano, che ha concluso: “La coppia funziona molto ma io leggo un grande controllo, c’è però una percentuale di imprevedibilità che ci darà sorprese”.